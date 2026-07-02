Нов абсурден случай на безотговорно паркиране замалко не доведе до тежък инцидент на релсите. Влакова композиция беше принудена да спре аварийно в района на гара "Пловдив-разпределителна“, след като лек автомобил бе оставен в опасна близост до жп линията, навлизайки директно в габарита на преминаващия влак.

За щастие, инцидентът се размина без пострадали и материални щети, благодарение на факта, че композицията се е движила с ниска скорост по време на маневра.

Представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) побързаха да уверяват, че ситуацията е овладяна изцяло благодарение на бдителността на железопътния състав. Инж. Пламен Добрев, директор на поделение "Управление на движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ, обясни подробности около инцидента:

Машинистът реагира абсолютно адекватно - намалил е скоростта, спрял е, а преди това е подавал звукови сигнали. Колата е била спряна толкова близо, че попада в габарита на влака. Това е свързано с безопасността на движението и може да доведе до сериозни инциденти каза инж. Добрев пред БНТ

Мястото, където е извършено нарушението, е част от индустриален коловоз, предназначен за маневрени влакове. Въпреки че движението там не е толкова интензивно, колкото по главните линии, рискът от тежка катастрофа остава изключително висок.

От НКЖИ алармират, че този случай не е изолирано явление, а част от една силно притеснителна тенденция в цялата страна. Статистиката на компанията показва осезаемо увеличение на подобни инциденти от началото на годината. Водачите масово пренебрегват правилата, като оставят превозните си средства в непосредствена близост до релсовия път, без да се съобразяват с габаритите на преминаващите машини.

От железопътната компания излизат с официално предупреждение към всички шофьори. Спирането и паркирането на моторни превозни средства в близост до железопътната инфраструктура е абсолютно забранено от закона. Подобно поведение не само застрашава графика на влаковете, но и поставя в директен риск човешки животи и може да предизвика непредвидими материални щети.