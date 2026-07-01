Днес площад "Съединение" в Пловдив се превърна в трибуна на протест в защита на родителските грижи и бъдещето на децата в България. Точно в 18:00 часа много майки и татковци се събраха, за да изразят недоволството си срещу социалната политика у нас. Гражданите са категорични, че настоящата социална система изостава драстично от икономическата реалност, съобщава репортер на Plovdiv24.bg. Дори в падналия летен дъжд пловдивските майки видяха символика:
Финансовият капан: Какво точно искат протестиращите майки в Пловдив?
Организаторите настояват за незабавни законодателни промени и спешна реформа във финансовата подкрепа за семействата. Настоящата система не отразява инфлацията и поставя младите родители в капан. Пред камерата на Plovdiv24.bg говори Мирела Кратункова, член на организацията "Родители за достойно майчинство". Тя сподели стряскащи цифри от личния си бюджет, които илюстрират цената на отглеждането на дете днес:
Кризата с детските ясли в Пловдив
Освен ниските нива на финансово подпомагане, Мирела Кратункова повдигна и един от най-болезнените проблеми за Пловдив - острия недостиг на места в детските заведения:
Ключови искания на родителите:
- Индексация спрямо инфлацията: Ежегодно актуализиране на двата вида майчинство спрямо скока на цените. Майките настояват втората година да стане 70% от първата, или минимум 460 евро веднага.
- Стимул за ранно връщане на работа: 75% от обезщетението за майките, които изберат да се върнат на пазара на труда по-рано през втората година.
- Детски надбавки за всяко дете: Пълно премахване на подоходния праг. Търси се актуализация всяка година.
Родителите обвиниха политиците в популизъм
Протестът в Пловдив приключи мирно, но с категорично предупреждение към властта. Майките от Пловдив остават в протестна готовност, докато исканията им не залегнат в Бюджет 2027 г.