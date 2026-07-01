Днес площад "Съединение" в Пловдив се превърна в трибуна на протест в защита на родителските грижи и бъдещето на децата в България. Точно в 18:00 часа много майки и татковци се събраха, за да изразят недоволството си срещу социалната политика у нас. Гражданите са категорични, че настоящата социална система изостава драстично от икономическата реалност, съобщава репортер на Plovdiv24.bg. Дори в падналия летен дъжд пловдивските майки видяха символика:

Надявам се, че дъждът днес ще е знак, че ще ни върви по вода, спомена една от участничките в протеста.

Финансовият капан: Какво точно искат протестиращите майки в Пловдив?

Организаторите настояват за незабавни законодателни промени и спешна реформа във финансовата подкрепа за семействата. Настоящата система не отразява инфлацията и поставя младите родители в капан. Пред камерата на Plovdiv24.bg говори Мирела Кратункова, член на организацията "Родители за достойно майчинство". Тя сподели стряскащи цифри от личния си бюджет, които илюстрират цената на отглеждането на дете днес:

Имам бебе на 8 месеца и искам детето ми да не бъде лишавано. Не искам мъжът ми да работи на две места. Вчера поръчах 3 пакета памперси, 12 пакета мокри кърпи и 4 кутии адаптирано мляко за 120 евро! В момента размерът за втората година майчинство е едва 398 евро. Искаме промяна и парите да бъдат изплатени със задна дата. Настояваме всички деца да получават детски добавки без значение от размера на доходите на родителите. Не искаме да бъдем поредните емигранти от тази държава! сподели Мирела.

Кризата с детските ясли в Пловдив

Освен ниските нива на финансово подпомагане, Мирела Кратункова повдигна и един от най-болезнените проблеми за Пловдив - острия недостиг на места в детските заведения:

ГАЛЕРИЯ: Пловдивските майки излязоха на площада: Децата ни не са разход! ‹ Виж всички 8 снимки ›

В Пловдив за 1 яслено място се борят 3 деца. Тези 398 евро ще стигнат ли като компенсация, ако детето не го приемат в ясла? Готови сме на всичко, защото е за нашите деца – за децата на България!

Ключови искания на родителите:

Индексация спрямо инфлацията: Ежегодно актуализиране на двата вида майчинство спрямо скока на цените. Майките настояват втората година да стане 70% от първата, или минимум 460 евро веднага.

Стимул за ранно връщане на работа: 75% от обезщетението за майките, които изберат да се върнат на пазара на труда по-рано през втората година.

Детски надбавки за всяко дете: Пълно премахване на подоходния праг. Търси се актуализация всяка година.

Родителите обвиниха политиците в популизъм

Майчинството не е подаяние, а човешко право на всяка от нас. Всички сме чували за демографската криза, но като минат изборите, темата се замита под килима. Младите родители трябва да вземат тежкия избор от какво да лишат децата си днес. Ще задам логичния въпрос: децата ни разход ли са? Не сме против никого и исканията ни са практични. Ние не искаме лукс, а достойно бъдеще за нашите деца! обърна се директно към управляващите друга майка от Пловдив с остри думи относно липсата на дългосрочна държавна политика.

Протестът в Пловдив приключи мирно, но с категорично предупреждение към властта. Майките от Пловдив остават в протестна готовност, докато исканията им не залегнат в Бюджет 2027 г.