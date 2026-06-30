Съдебните служители от Районния, Окръжния и Апелативния съд в Пловдив, подкрепени от свои колеги от цялата страна, изпратиха остро отворено писмо до ключови държавни институции срещу планираното драстично свиване на бюджетите в сектора. Администрацията изразява категорично несъгласие с подготвяното 10-процентно съкращение на разходите за персонал, което според разчетите ще доведе до премахването на 2144 щатни бройки в съдебната власт.

За мащабното недоволство на служителите в правосъдната система и техните официални искания информираха от институцията за Plovdiv24.bg.

Мащабът на орязването и заплахата за правосъдието

Проектобюджетът предвижда сериозен удар по административния капацитет, като планираното премахване на над 2000 щата представлява цели 22% от общата численост на съдебните служители. От сектора подчертават, че администрацията е истинският "гръбнак“ на правораздавателния процес. Според тях тези мерки не съставляват реална реформа, а са механично ограничаване, което пряко застрашава фундаменталния конституционен принцип за независимост на съдебната власт в Република България. Те предупреждават, че решения, взети единствено на базата на краткосрочни финансови цели, подкопават общественото доверие в държавността.

Четирите ключови искания на администрацията

За да се предотврати криза в правосъдната система, синдикатите и работещите настояват за незабавни корекции в държавната политика и издигат следните искания:

Преустановяване на съкращенията до изготвянето на обективен анализ на реалната натовареност по нива – от районно до върховно равнище.

Гарантиране на достойни възнаграждения, които да съответстват на високите изисквания към професията и наложените тежки законови ограничения.

Запазване на бюджетната автономност и зачитане на конституционните правомощия на Пленума на Висшия съдебен съвет за приемане на проектобюджета на съдебната власт.

Реален диалог с професионалните организации преди предприемане на каквито и да е структурни промени.

Казусът с осигуровките и забраната за допълнителен труд

Особен акцент в отвореното писмо е поставен върху идеята част от осигурителната вноска да се прехвърли върху служителите в съотношение 60:40 по общия ред. Администрацията определя това като социално неоправдано за системата. Тъй като по закон съдебните служители имат стриктна забрана да извършват търговска дейност или да работят по втори трудов договор, те нямат никакъв законов механизъм, с който да компенсират евентуалното намаляване на чистата си заплата. Поради това настояването е държавата да поеме изцяло осигурителните вноски от бюджета, което да подейства като защита срещу политически или икономически натиск чрез финансови инструменти.

Адресати на писмото и готовност за разговори

Официалният документ е изпратен до председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на финансите, Комисията по бюджет и финанси, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет и националния омбудсман. Всички подписали писмото служители декларират пълна готовност за конструктивни разговори с институциите, за да се намерят решения, които едновременно да пазят стабилността на хазната и нормалното функциониране на българския съд.