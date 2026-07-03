Пореден абсурд и потенциална екологична бомба в Пловдивска област. Наш читател се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, за да алармира за критична ситуация, която се разиграва нeдалеч от петролната рафинерия на "Инса Ойл" и железопътната инфраструктура до село Белозем.

Жителите в района живеят в постоянен страх, тъй като системното бездействие на институциите е довело до образуването на огромно незаконно сметище, което преди дни е избухнало в пламъци. На място е извикана огнеборска техника, а хората настояват за незабавни мерки, преди да се е стигнало до мащабна промишлена авария.

ГАЛЕРИЯ: Незаконно сметище пламна близо до рафинерията на "Инса Ойл" край Пловдив ‹ Виж всички 6 снимки ›

Кошмарно незаконно сметище в село Белозем се намира в непосредствена близост до къщата ми. Всеки изминал ден тук безогледно се изхвърлят тонове боклуци. Преди дни обаче ситуацията излезе извън контрол – както се случва всяка година, боклуците се запалиха! Положението беше толкова критично, че се наложи на място да гасят два екипа на пожарната. споделя притеснена млада жена пред нас.

Пълно бездействие

Жената разказа, че през годините е направила всичко възможно по официалния ред. Подала е няколко сигнала до РИОСВ, писала е на общински съветници, както и на кметът на селото.