Пореден абсурд и потенциална екологична бомба в Пловдивска област. Наш читател се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, за да алармира за критична ситуация, която се разиграва нeдалеч от петролната рафинерия на "Инса Ойл" и железопътната инфраструктура до село Белозем.
Жителите в района живеят в постоянен страх, тъй като системното бездействие на институциите е довело до образуването на огромно незаконно сметище, което преди дни е избухнало в пламъци. На място е извикана огнеборска техника, а хората настояват за незабавни мерки, преди да се е стигнало до мащабна промишлена авария.
Пълно бездействие
Жената разказа, че през годините е направила всичко възможно по официалния ред. Подала е няколко сигнала до РИОСВ, писала е на общински съветници, както и на кметът на селото.