Община Брезово спечели финансиране по Програма "Образование“ 2021 – 2027 по процедура "Подкрепа за ученици с таланти“. Проектът "Брезово – община на младите таланти“ е на обща стойност 294 546,46 евро и ще се реализира в рамките на три учебни години.

Основната цел на инициативата е да създаде устойчиви възможности за развитие на деца и ученици с изявени интереси и дарби в областта на изобразителното изкуство, спорта и информационните технологии чрез структурирана извънкласна подготовка.

По проекта ще бъдат сформирани 18 тематични групи с общо 210 участници, като минимум 180 от тях ще бъдат деца и ученици от уязвими групи, включително представители на ромската общност и деца, настанени в центрове за настаняване от семеен тип.

Предвидените групи са:

6 групи по изобразително изкуство;

4 групи по бадминтон;

2 групи по компютърно моделиране;

3 групи по вдигане на тежести;

3 групи по футбол.

За всяка група са осигурени до 60 астрономически часа подготовка годишно, които ще се провеждат в периода 1 октомври – 30 юни на съответната учебна година. Заниманията ще бъдат организирани под формата на кръжоци, школи и тренировъчни сесии, съобразени с възрастта и интересите на участниците.

Богат календар от културни, спортни и STEM събития

Проектът включва и 36-месечен общински календар, който ще предоставя възможности за публична изява на талантливите деца чрез културни, спортни и технологични инициативи.

В областта на изобразителното изкуство всяка година ще се организира пленер по живопис "С палитрата на Злати“, посветен на големия български художник Златю Бояджиев. След всяко издание ще бъде откривана изложба с творбите на участниците в общински културни пространства. За трите години ще бъдат реализирани общо три пленера и три изложби.

Спортният календар предвижда ежегодното провеждане на общински турнири по бадминтон, футбол и вдигане на тежести. Така през периода на изпълнение ще се състоят общо девет спортни турнира, както и два тренировъчни лагера за най-активните и перспективни млади спортисти. Лагерите ще съчетават интензивна спортна подготовка, теоретични занятия и обучения за здравословен начин на живот.

За участниците в направленията по компютърно моделиране ще се организира по едно ежегодно STEM събитие, на което учениците ще представят разработените от тях модели и проекти. Общо ще бъдат проведени три демонстрационни форума, насочени към развитието на дигиталните умения и интереса към науката и технологиите.

Допълнителен стимул за младите таланти ще бъдат 300 еднократни стипендии, които ще се предоставят на отличилите се в конкурси, състезания и турнири. Стипендиите ще бъдат разпределени в три годишни сесии – по около 100 за всяка учебна година, след приключване на основните събития от общинския календар.

С реализирането на проекта Община Брезово поставя основите на дългосрочна политика за откриване, насърчаване и развитие на детските таланти, като същевременно създава условия за по-активно участие на младите хора в обществения и културния живот на общината.