За инцидент на магистрала "Тракия" научи Plovdiv24.bg. Става дума за горящ тежкотоварен автомобил в платното в посока Бургас - в района на 89-ия километър.

Шофьори, които са минали оттам, съобщиха, че движението е спряно и че вече е започнало да се образува задръстване!

Органите на реда тепърва ще установяват причината за възникването на пламъците. Към момента няма данни за състоянието на шофьора на тира. Превозното средство обаче е изгоряло напълно.

АПИ дадоха обходен маршрут

Временно е ограничено движението при км 88 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради горящ тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут от пътен възел "Калугерово" по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. "Гелеменово", където автомобилите се включват отново на магистралата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

Бъдете внимателни!