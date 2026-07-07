Окръжният съд във Велико Търново постанови ефективна присъда от 10 години затвор за 65-годишния турски гражданин, причинил тежката катастрофа в прохода Хаинбоаз, при която загина 9-годишно момиче.

Трагедията се разигра преди шест месеца в Прохода на Републиката. Управлявайки тежкотоварен камион, чуждият гражданин навлиза в лентата за насрещно движение и удря челно лек автомобил. В него пътува семейство с 9-годишната си дъщеря Криси. Вследствие на жестокия сблъсък детето загина на място, а родителите му останаха с тежки наранявания, информира NOVA.

Веднага след инцидента тираджията напусна местопроизшествието в опит да се укрие. След бързи издирвателни действия на полицията той бе задържан и оставен за постоянно в ареста до провеждането на процеса.

Делото премина по съкратената процедура, след като подсъдимият призна изцяло вината си и фактите в обвинителния акт, което по закон намалява размера на първоначалното наказание. Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативния съд.