Мащабна специализирана операция на МВР и жандармерията се провежда в Габрово. В града са изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП), а акцията е насочена към респектиране на криминалния контингент и противодействие на битовата престъпност. Операцията е започнала в 06:00 часа сутринта. До момента служителите на реда са претърсили пет адреса, като при акцията са задържани осем лица.

Кметът поиска помощ от премиера Румен Радев

Масираното полицейско присъствие става факт само ден, след като кметът на Габрово Таня Христова изпрати остро отворено писмо до премиера Румен Радев с настояване за спешна държавна намеса. В него тя критикува работата на местните структури на МВР.

Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост, заявява Христова в писмото си.

Искане за реална власт над сигурността

Според градоначалника на Габрово проблемът не се корени в липсата на закони, а в тяхното неефективно прилагане на местно ниво. Христова настоява за неотложни законодателни промени, които да дадат на кметовете в страната реални механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред на територията на общините, информира NOVA.

Мащабната полицейска операция в Габрово доведе до задържането на 8 души и разкриването на наркодепа, фалшиви евробанкноти и незаконна площадка за разкомплектоване на коли. При акциите е открита и жена, обявена за общодържавно издирване, като директорът на ОДМВР-Габрово ст. комисар Илиян Иванов потвърди, че акцията е насочена срещу наркоразпространението.