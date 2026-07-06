Местните жители на ромската махала в Асеновград са в пълен шок от невижданата агресия. Очевидци разказaха пред репортер на Plovdiv24.bg, че кварталът е заприличал на бойна поле, а оръжията са били всякакви от камъни до саби.
По думите на живеещите в района, напрежението не е от вчера.
Те са категорични, че в махалата са пристигнали десетки автомобили с външни хора:
"Имаше поне 20 коли с пришълци. Чужди хора, които идват тук и се карат за нищо. Настояваме тези пришълци незабавно да бъдат изгонени от махалата".
Жителите изразяват и сериозно недоволство към органите на реда и съдебната система и допълват, че и МВР също има вина, защото тези хора правят каквото си искат и досега никой не ги е осъдил.
Хронология на напрежението
Враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно. Напрежението обаче е ескалирало отново в петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.
Дръзка проява пред очите на МВР
Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масовия побой. Нарушението е извършено изключително дръзко и цинично, директно пред очите на полицейския патрул.
Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.
При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.
След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали още 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват интензивно от полицията.