Местните жители на ромската махала в Асеновград са в пълен шок от невижданата агресия. Очевидци разказaха пред репортер на Plovdiv24.bg, че кварталът е заприличал на бойна поле, а оръжията са били всякакви от камъни до саби.

Качиха се на покрива на една от къщите и оттам хвърляха огромни камъни и шишета. Всичко наоколо е строшено. От истинска война няма да се уплашиш така, както от това, което стана снощи. Къщата ми е разбита, вътре не може да се стои, затова съм седнала отвън на тротоара. Болни хора сме. споделя през сълзи възрастна жена от махалата, чийто дом е сериозно пострадал.

По думите на живеещите в района, напрежението не е от вчера.

Преди две седмици пак имаше сблъсък и тогава един камък падна директно върху главата на случаен човек възмущават се друг възрастен мъж.

Те са категорични, че в махалата са пристигнали десетки автомобили с външни хора:

"Имаше поне 20 коли с пришълци. Чужди хора, които идват тук и се карат за нищо. Настояваме тези пришълци незабавно да бъдат изгонени от махалата".

Жителите изразяват и сериозно недоволство към органите на реда и съдебната система и допълват, че и МВР също има вина, защото тези хора правят каквото си искат и досега никой не ги е осъдил.

Хронология на напрежението

Враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно. Напрежението обаче е ескалирало отново в петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.

ГАЛЕРИЯ: Масов бой между роми в Асеновград ‹ Виж всички 10 снимки ›

Дръзка проява пред очите на МВР

Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масовия побой. Нарушението е извършено изключително дръзко и цинично, директно пред очите на полицейския патрул.

Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.

При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.

След снощния тежък инцидент органите на реда са задържали още 4 лица, а други 3, които в момента се укриват, се издирват интензивно от полицията.