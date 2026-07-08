Гъсти черни облаци дим от пожар в района на паметника "Скобелева майка“ вдигнаха на крак пловдивските пожарникари, като на мястото веднага са изпратени екипи, които в момента потушават стихията, информира репортер на Plovdiv24.bg.

Специфичният гъст и тъмен дим, който се вижда от далечно разстояние, се дължи на факта, че на мястото на произшествието горят отпадъци, пластмаса и изхвърлени автомобилни гуми. Огнеборците действат своевременно, за да локализират и ликвидират огъня максимално бързо.

От пресцентъра на пловдивската пожарна уточниха, че въпреки мащаба на задимяването и факта, че черният облак се забелязва от километри, реална опасност за намиращите се в близост сгради няма. Ситуацията остава под контрола на аварийните екипи на място.

Междувременно още екипи на пожарната и в момента пътуват към мястото на инцидента.