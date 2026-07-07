Нов повторен сигнал за бомба наложи евакуация в Съдебната палата в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.

Всички служители, магистрати и граждани са били евакуирани преди минути, а достъпът до сградата е ограничен.

Служителите на реда вече са на място. Очаква се екип от сапьори, който да претърси сградата. Все още не е ясно дали заплахата е получена по имейл както през вчерашния ден, или подходът днес е друг. Очевидци споделят, че при днешната евакуация се е усещало притеснение.

Припомняме, че вчера отново бе получен сигнал за бомба в съдебната институция в Пловдив, както и в няколко от съдилищата в страната.