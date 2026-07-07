Сигнал за бомба е получен тази сутрин на мейла на община Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Протоколът е спазен, хората са евакуирани. Уведомена е и полицията в града под тепетата.

В съобщението не е уточнено за коя точно сграда става дума, затова служители на Общината са изведени от сградите на площад "Стефан Стамболов", пл. "Централен", Дома на културата "Борис Христов" и "Местни данъци и такси".

По-рано днес подобен сигнал бе получен и в Съдебната палата Пловдив, а също и в Прокуратурата. В други градове на страната и днес са получени сигнали за бомби в различни държавни и общински учреждения.