Отдел "Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив преустановява приема на документи за кандидатстване по Компонент 3 "Гражданска активност“ от програма "Култура“. Решението се налага поради пълното изчерпване на финансовия лимит, заложен в Културния календар на града за настоящата 2026 година съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра.

Общата сума по това перо възлиза на 79 489,88 евро. От началото на годината до този момент администрацията е одобрила за финансиране точно 34 проекта, с чиято стойност заложеният бюджет е изразходван изцяло.

Същност и цели на финансирания компонент

Направлението "Гражданска активност“ има за цел да подпомага реализирането на инициативи на творчески формации и индивидуални артисти, включително любителски и непрофесионални състави, в различните жанрове на изкуството. Средствата се насочват за културни прояви в отделните райони на града, за обучение на деца по изкуства, както и за привличане на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към градския културен живот. Програмата поддържа създадените традиции и народното творчество, като стимулира появата на нови форми за привличане на публики. Всички одобрени прояви се реализират на територията на община Пловдив с активното участие на местната общественост и са изцяло предназначени за местното население.

Списък на одобрените проекти и разпределените суми

Финансовите ресурси от бюджета по Компонент 3 са разпределени между следните 34 инициативи:

Фестивал за видео изкуство – ЕТ Емил Миразчиев, сума: 2556,46 евро

"Палимсест на времето“ – изложба и лекция от хърватски фотограф Станко Абаджич – Фондация "Пловдивско фотографско средище“, сума: 2528,00 евро

"Музикален завет II - Интеграл на 32-те сонати за пиано на Бетовен“ – Академия за музикално, танцово и изображение изкуство "Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив ВУЗ, сума: 2532,00 евро

"През чудния месец май“, шесто издание – Сдружение "Изкуство във времето“, сума: 2555,47 евро

"Забавления безкрай“ – Народно читалище "Шалом Алейхем-1945г.“, сума: 2555,00 евро

XV конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков" – Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков", сума: 2556,46 евро

"Театърът на сенките - Експериментът. Традиция с иновации“ – Сдружение "АртеВизия“, сума: 2274,00 евро

"Моцарт Фест Пловдив 2026“ – "Сотто воче“ ЕООД, сума: 2555,00 евро

"Критически страници“ – "Нула32“ ООД, сума: 2541,00 евро

"Окото на пауна“ - разпространение“ – Фондация ПРО ЛИБРИС, сума: 2550,00 евро

"Различното лято 2026“ – Народно читалище "Младост - 1983 г.“, сума: 2554,54 евро

"Изиграй гнева – 2026“ – Сдружение "Театър на отговорността“, сума: 2529,00 евро

"Петъци без екрани“ – Народно читалище "Съвременник - 1986", сума: 1200,00 евро

"Книги на колела: Чети, смени, сподели“ – "Сателит-ЕС“ ООД, сума: 2550,00 евро

"# Пространство Култура“ – "Център за опит и идеи САЛВЕ“ ЕООД, сума: 2086,00 евро

"Празнични концерти CANTOARE 2026“ – Сдружение "Хор Тримонциум", сума: 2255,33 евро

"Прераждане“ – танцово театрален мултимедиен спектакъл – "Мюзикхолен театър Пловдив“ СД, сума: 2556,46 евро

"Панорама на детското творчество 2026 – "Хармония в цветове и звуци" – Сдружение "Духовно огледало“, сума: 2485,00 евро

"Пловдивските писатели от вчера“ – Сдружение "Дружество на писателите – Пловдив“, сума: 2300,40 евро

"EX MACHINA Международен фестивал за античен театър“ – Фондация "Античен театър Огнян Радев“, сума: 2556,46 евро

"Традиционна изложба международен пленер рисунка голям формат "Диалог“ – Училищно настоятелство при Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, сума: 1880,00 евро

"Приказка за чадъри и любов“ – "Съксес фул“ ЕООД, сума: 2515,00 евро

"Късо кино във "Фарго“ – "Клуб Синема“ ООД, сума: 2551,00 евро

"Концертни премиери“ – Фондация "Професор Иван Спасов“, сума: 2550,00 евро

"Забавни мозайки: Archeology 4+“ – Народно читалище "Захари Стоянов – 1984“, сума: 2553,39 евро

"От тепе на парк: по следите на Веселопеда“ – Сдружение "Мале-мале“, сума: 2556,00 евро

Образователна програма за културното наследство на Филипопол: "Mosaic Code – Кодът на мозайките“ – НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018“, сума: 2250,00 евро

"Plovdiv Tango Weekend with Carlos & Mirella“ – "Танго афисионадо“ ДЗЗД, сума: 2545,56 евро

Документален филм "Българската рокля“ – Николай Владимиров Василев, сума: 2500,00 евро

"Цветовете на вятъра: Балкански и азиатски импресии“ – Фондация "Петко Груев Стайнов“, сума: 2556,00 евро

Коледен фестивал "Весела Коледа в парка“ – "Акава Академи“ ЕООД, сума: 2556,00 евро

"Пространство 4000 - "Корените на квартала" – Фондация "Инбитуийн Фондация за Изкуства“, сума: 2250,00 евро

"Конкурс за елегантност "Дръстър“ – гр. Пловдив“ – Сдружение "Автомобилен спортен клуб "Ретро“, сума: 1500,00 евро

"Born2dance festival 2026“ – "Born 2 dance“ ЕООД, сума: 450,35 евро

С изчерпването на финансовия ресурс по направлението, общинският отдел затваря официално процедурата за кандидатстване за настоящия творчески сезон.