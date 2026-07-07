Район "Централен“ завърши успешно проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на бул. "Шести септември" № 203–205. Мащабната инвестиция осигурява по-ниски разходи и по-добри условия за живот чрез цялостно модернизиране на сградния фонд, съобщават за Plovdiv24.bg от районната администрация.

Мащабната инициатива се реализира по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I", част от по-широката инвестиция "Подкрепа за обновяване на сградния фонд", където водещ партньор е Община Пловдив – район "Централен". Финансирането е на обща стойност 2 530 274,54 лева (1 293 708,83 евро) и е осигурено изцяло под формата на стопроцентова безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на строителните дейности беше направено пълно енергийно обновяване на конструкцията. Строителните екипи реализираха мерки за топлинна изолация на външните ограждащи елементи, покривното пространство и подовете. Старата и неефективна дограма бе подменена с нова, а в общите части на входовете беше внедрено съвременно енергоспестяващо LED осветление. Успоредно с енергийните спестявания, проектът осигури достъпна среда за гражданите и подобри експлоатационните характеристики, удължавайки жизнения цикъл на цялата постройка.

След финализирането на мерките жилищната сграда официално достигна по-високия клас на енергопотребление "В". Това постижение ще доведе до сериозен спад в разхода на енергия и значително ще ограничи емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. Реализираните подобрения ще свият сметките за комунални услуги на общо 48 домакинства в обекта, което е реална стъпка към ограничаване на енергийната бедност и повишаване на стандарта на живот на гражданите.

Всички ремонтни и изолационни дейности бяха изпълнени при строго съблюдаване на европейския екологичен принцип за "ненанасяне на значителни вреди" (DNSH). Проектът съответства изцяло на заложените параметри в Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд с хоризонт до 2050 г. С този успех районната администрация прави поредна крачка към изграждането на енергийно ефективна, устойчива и зелена градска среда.