В Пловдив в момента текат безплатни санирания на редица многофамилни блокове, резултатите вече се усещат от жителите. Администрацията на града работи активно по програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради, която има за цел не само да намали разходите за отопление и охлаждане, но и да повиши комфорта на обитателите, като направи сградите по-топли през зимата и по-хладни през лятото. В рамките на проекта се извършват комплексни дейности – полагане на топлоизолация по външните стени, покрива и пода, както и подмяна на старата дограма – дървена, метална винкелова, алуминиева или компрометирана PVC – с нова, енергийно ефективна.

В момента строително-ремонтните дейности обхващат 8 блока в район "Тракия“, 8 – в "Южен“ и 10 – в "Източен“. В "Централен“ район са одобрени пет сгради. Общата стойност на обновяването на 26 сгради в Пловдив е 62 млн. лева.

Подобряването на енергийните характеристики на сградите е от ключово значение и на европейско ниво. По данни на Евростат и Европейската агенция за околна среда, 85% от сградите в ЕС са построени преди 2000 г., а 75% от тях имат слабо енергийно представяне. Това означава, че много домакинства плащат повече за отопление и охлаждане, отколкото би трябвало. Програмите за саниране не само намаляват сметките, но и допринасят за декарбонизацията на сградния фонд и постигането на нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

"Със 7 градуса се повиши температурата на блока. През зимата е топло, през лятото – по-хладно. Хората са доволни, а цените на апартаментите нараснаха значително. Това показва, че санирането носи реални ползи“, споделя Павел Огнянов, бивш председател на Сдружение на собствениците на 12-етажен жилищен блок, преминал през саниране.

Той разказва, че някои апартаменти, които първоначално бяха санирани с по-нискокачествени материали, са били подменени с по-добра топлоизолация без допълнителни разходи за собствениците.

"Имаше противници на санирането, които се явиха впоследствие първи, за да им се остъклят балконите без да плащат. Имаше към 15-16 апартамента санирани, които трябваше да махнат санировката си, защото беше от стиропор. Хората, разбира се, се съгласиха, като им се предоставя по-добро нещо. Без да плащаш. Със санирането цените скочиха да не Ви кажа колко. Сега един апартамент тристаен го продават за по 250-300 000 евро. Няма паднали панели, всичко си е нормално", казва още той пред БНР.

През средата на миналия месец процесът по обновяване на жилищните сгради в България получи нов тласък с публикуването на Националния план за сградно обновяване до 2050 г.

Заместник-председателката на Българската фасилити мениджмънт асоциация Цвета Наньова уточнява, че частичните мерки за енергийна ефективност, като смяна на дограмата или полагане на частична топлоизолация, могат да доведат до спестявания до 30%. По-високи изисквания се прилагат само при участие в програми с публично финансиране, докато при инвестиции със собствени средства собственикът сам решава какво да предприеме.

Експертите подчертават, че енергийното обновяване на сградите е не само икономическа полза за жителите, но и ключов инструмент за подобряване на качеството на живот и устойчивото развитие на града. За Пловдив това означава по-комфортни домове, по-ниски сметки и по-добра защита срещу климатичните промени.

Санирането на блокове в града вече променя начина, по който жителите усещат живота в домовете си, и показва, че инвестициите в енергийна ефективност могат да бъдат реална и осезаема полза за всеки.