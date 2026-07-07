Водоподаването в район "Тракия" и кв. "Изгрев" и високите етажи на града е намалено заради авария на водопровод в Източната индустриална зона. Повредата е възникнала в съоръжение с диаметър Ф546. От водното дружество не посочват час за възстановяване на водоподаването, предава Plovdiv24.bg.

Проблемът с водата е от вчера, когато хиляди жители останаха на сухо или налягането на водата в чешмите намаля драстично. Аварийните екипи на ВиК незабавно са започнали работа по отстраняване на повредата, но тя се е оказала много сериозна и днес продължават. Тази сутрин водата продължава да извира от асфалта, а на мястото все още няма работници.

Без вода днес ще бъдат живущите на улиците "Петър Стоев" и "Стефан Стамболов", където се извършва ремонт на уличен канал. Авария на водопровод е станала на ул. "Братаница" №1 и там също остават на сухо. Повредите трябва да бъдат отстранени до 17 ч.

Нарушено водоподаване има в три села от областта - с. Върбен, с. Златосел, с. Храбрино. Причината са аварии на водопроводи.