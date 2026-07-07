Fest Team, Община Пловдив и Общинска фондация "Пловдив 2019“ стартират съвместната инициатива PHILLGOOD MONTH 2026, която свързва двата големи юлски фестивала PHILLGOOD (17 – 19 юли) и HILLS OF ROCK (24 – 26 юли) в общ мащабен градски маршрут с изкуство и музика. По-малко от две седмици преди официалния старт на музикалните дни под тепетата, фестивалният дух излиза извън пределите на Гребната база и завладява централните улици съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Празнична украса на най-оживените места, нов мащабен графит, фото кътчета, вечерни визуални и аудио инсталации, 16 бара с авторски коктейли и колекционерска книжка ще превърнат Пловдив в естествено продължение на фестивалната сцена под мотото ONE CITY. ONE HEARTBEAT. Проектът пренася утвърдения модел на големите европейски фестивални градове, като над една четвърт от билетите за PHILLGOOD вече са закупени от чуждестранна публика, за която първата среща с празничната атмосфера ще бъде в творческия квартал Капана.

Европейски облик и мащабен стенопис в Капана

Изпълнителният директор на Fest Team Стефан Еленков посочва, че целта на инициативата е да изгради общ пулс между града и сцената, като фестивалното настроение се усети на площадите, фасадите и заведенията дни преди първия акорд. От тази седмица на площад "Стефан Стамболов“ отваря врати специална зона за срещи, информация и официален мърч. Всеки ден фасадата на Дом на културата "Борис Христов“ ще се преобразява във фестивален екран, а брандирани гирлянди с флагчета ще украсят Малката главна, "Капана" и площад "Централен“. Важен акцент в градската среда ще бъде новият стенопис, който световноизвестният графити артист NASSIMO ще създаде на живо между 11 и 15 юли върху фасада на ул. "Христо Дюкмеджиев“.

Фестивален маршрут и колекционерски гид

Специалният маршрут ONE CITY. ONE HEARTBEAT. обхваща 16 популярни пловдивски заведения, маркирани с ярко-розов стикер на PHILLGOOD: Котка и Мишка, Локал, клуб Фарго, бар Темпъл, бар Поща, бар СИПИ, Малките Конюшни, бар Фабрик, бар No sense, бар Download, Beebop, клуб Найлона, Политико, клуб Контрабас, бар Сандъкъ и Bally Club. В тях гостите ще открият меню с шест тематични авторски коктейла, лимитирани подложки за чаши и QR кодове, водещи към пълната програма на събитията. От същите локации посетителите могат да вземат напълно безплатно колекционерска двуезична книжка от 62 страници, съдържаща детайлен градски гид, препоръки и маршрути на български и английски език.

Музикалният ритъм на Пловдив до края на юли

Кметът на Пловдив Костадин Димитров споделя, че през целия юли градът ще живее в ритъма на музиката, демонстрирайки за пореден път отлично домакинство на събития от световна величина. Музикалната програма стартира от 17 до 19 юли на Гребната база с трите сцени PHILLGOOD, PHILLCOOL и PHILLRAVE, където ще се изявят влиятелни български и международни артисти. На 23 юли щафетата се поема от BE4 Hills, а от 24 до 26 юли HILLS OF ROCK официално ще затвори фестивалния месец. Пълната информация е достъпна на phillgood.ink и hillsofrock.com, а билетите се продават в мрежата на ticketstation.bg. Двата големи фестивала се реализират като част от програма “Наследство" на Европейска столица на културата.