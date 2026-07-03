Английската метълкор банда Malevolence официално се присъединява към списъка с изпълнители за тазгодишното издание на най-големия рок и метъл фестивал в България - Hills of Rock. Британците се завръщат у нас, за да забият още в първия ден на събитието на Гребната база в Пловдив, като те ще заемат мястото на американската група Of Mice & Men, която отпадна от програмата. Феновете могат да очакват сериозно шоу на Главната сцена на 24 юли от 18:00 ч., веднага след представянето на американците от Vended. С това силно попълнение фестивалът обещава още по-богата палитра от тежки стилове и уникално звучене.

Историята и стилът на Malevolence

Malevolence е създадена през 2010 г. от китаристите Джош Бейнс и Конан Хол, които са приятели от детството и се обединяват още в училище покрай общата си страст към екстремната музика. Съставът се оформя окончателно с пристигането на вокалиста Алекс Тейлър, басиста Уилки Робинсън и барабаниста Чарли Торп. Бандата прави своя голям пробив на световната сцена през 2013 г. с издаването на дебютния си албум "Reign of Suffering“. Година по-късно те вече трупат сериозен международен опит като подгряваща група на европейското турне на канадците Obey The Brave, редом с Napoleon и Kublai Khan, а след това споделят сцената и с дет метъл ветераните Dying Fetus.

До днес Malevolence имат зад гърба си четири студийни албума – "Self Supremacy“ от 2017 г., "Malicious Intent“ от 2022 г. и най-новия им проект "Where Only the Truth Is Spoken“, издаден през 2025 г. Дискографията им включва и две кратки дългосвирещи компилации, като в мини-албума "The Other Side“ от 2020 г. се откроява колаборацията с вокалиста на Knocked Loose Брайън Гарис в емблематичното парче "Keep Your Distance“. Музикалният стил на групата е разпознаваем с агресивната си смесица от бийтдаун хардкор, класически метълкор, хардкор пънк, груув метъл и слъдж. Престижното британско списание "Rock Sound“ описва творчеството им като перфектната и безкомпромисна амалгама между хардкор и метъл.

Четири дни тежък звук в Пловдив: Какво предстои на Hills of Rock

Malevolence е само една от над 45-те международни и български банди, които ще разтърсят трите сцени на Hills of Rock от 24 до 26 юли в Пловдив. Списъкът с хедлайнери тази година е впечатляващ и включва световни имена като Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, P.O.D., Sex Pistols с Франк Картър, Skindred, Black Label Society, Nevermore и Lamb of God.

Родната сцена също ще бъде сериозно представена от обичани групи като P.I.F., Контрол, Джанго Зе, Lek City Case, Hellion Stone, Цар Плъх и други.

За най-запалените фенове организаторите са подготвили и специален пред-фестивален ден на 23 юли, наречен BE4 Hills. Той ще предложи отделна, изключително силна програма с участието на метъл титаните Sabaton, Savatage, Epica и българската рок група Sevi.

До началото на фестивала остава по-малко от 3 седмици, а билетите – както еднодневни, така и тридневни комбинирани пропуски – са в продажба в мрежата на Ticket Station. Актуални новини и пълния график на изпълненията по часове можете да следите на официалния сайт, както и на фейсбук страницата на събитието.