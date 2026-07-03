Една от най-ярките фигури в съвременния музикален живот на Пловдив – артистичният директор на Операта, маестро Лучано Ди Мартино, обяви, че поема по нов професионален път. След години на всеотдайна работа, преминала под знака на високи художествени постижения, международни колаборации и обич от страна на публиката, италианският диригент се сбогува с екипа и колегите си в България с емоционално послание.

След дълги години, изпълнени с предизвикателства, отговорности, успехи и безценни професионални срещи в цяла България, настъпи моментът да поема по нов път споделя маестро Ди Мартино в социалните мрежи

"Ди Мартино от все сърце благодари на всеки един от своите колеги за съвместната работа, за доверието, подкрепата, споделените трудности и радостта от постигнатите успехи. Той допълва, че за него е била истинска чест и привилегия да бъде част от този професионален и човешки път със своя екип в Пловдив.

В своето обръщение той подчертава, че отнася със себе си не само натрупания безценен опит, но и дълбоки приятелства и спомени, които ще останат завинаги част от живота му. Маестрото пожела на екипа на Опера Пловдив здраве, вдъхновение, творческа енергия и нови успехи, като ги призова: "Нека никога не губите любовта към изкуството, стремежа към развитие и уважението един към друг.“

Ера на международно признание и висока класа

Напускането на Лучано Ди Мартино бележи края на един забележителен период за пловдивската трупа. Италианският диригент, завършил престижни институции като Университета в Хамбург и Академия "Киджана“ в Сиена, пренесе своя богат международен опит на българска сцена.

През годините неговата кариера го свързва с някои от най-авторитетните оперни театри и оркестри в света, сред които:

Държавната опера в Хамбург, "Театро Ла Фениче“ във Венеция, Мариинският театър в Санкт Петербург, Софийската национална опера и Оперният театър в Нюрнберг.

Оркестърът на Театър "Капитол“ в Тулуза, Сицилианският симфоничен оркестър, Израелският симфоничен оркестър, Филхармонията на Новосибирск и Симфоничният оркестър на БНР.

Под диригентската палка на маестро Ди Мартино са пели колоси на оперното изкуство като Гена Димитрова, Ана Томова-Синтова и Анна Нетребко. Той е сътрудничил на сцената и със солисти от световна величина като Летисия Морено, Пепе Ромеро, Уто Уги, Пламена Мангова и Максим Венгеров. Творческата му биография включва и редовна съвместна работа с легендарния хореограф Джон Ноймайер в нови постановки с Хамбургския балет.

С напускането на Лучано Ди Мартино Опера Пловдив губи не просто артистичен директор, а визионер и дипломат на културата, който успя да утвърди Пловдив като важна спирка на европейската музикална карта. Колегите и почитателите му изразяват своята признателност и му пожелават "На добър час!“ по новите творчески пътища, с надеждата за бъдещи срещи на българска сцена.