През месеците юли и август Пловдив ще бъде домакин на нова инициатива, която ще пренесе духа на аржентинското танго на открито. За първи път в града ще се организират летни милонги – танцови вечери, посветени на аржентинското танго, които ще се провеждат на различни емблематични градски пространства.

Събитията са с вход свободен и са отворени както за танцьори с опит, така и за всички жители и гости на Пловдив, които желаят да направят първите си стъпки в света на аржентинското танго. Инициативата има за цел да популяризира танца като изкуство и социално преживяване, създавайки възможност за срещи, музика и танци в приятна лятна атмосфера.

Летните милонги ще се провеждат всеки петък през юли и август, от 19:30 до 22:30 часа, на различни локации в града.

Първите две събития са насрочени за:

3 юли 2026 г. – на откритото пространство пред галерия "Мария Луиза“;

10 юли 2026 г. – в Цар-Симеоновата градина, на площадката срещу Дома на техниката.

Организаторите ще обявяват своевременно следващите локации и дати.

Организаторите отправят покана към медиите да популяризират инициативата, за да достигне тя до по-широка аудитория от пловдивчани и туристи и да допринесе за обогатяването на летния културен живот на града.