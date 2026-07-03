Пловдивският инфлуенсър Тихомов изненада последователите си в социалните мрежи с изключително емоционално и откровено видео, заснето в центъра на Пловдив. Той е разговорял с две деца от ромски произход, които пловдивчани често засичат да просят по Главната и в Капана. Малчуганите имаха неочаквани отговори.

Мечта под тепетата

Едно от децата е 11-годишният Петко. Пред камерата момчето споделя каква е най-голямата му материална цел в момента - да събере пари, за да си купи тениска, каквато в момента няма. Петко има голяма и достойна мечта за бъдещето си:

Като порасна, искам да стана полицай!, категорично заявява 11-годишното момче.

На въпрос къде са родителите му и защо е сам на улицата, детето обяснява, че те в момента са на работа и берат череши. Петко е откровен и добавя, че никой не го кара насила да проси на Главната, а е излязъл напълно сам по своя инициатива.

Най-важният урок на улицата

Най-силният момент в разговора обаче идва, когато инфлуенсърът пита децата кое според тях е най-важното нещо в човешкия живот.

"Не съм крал! Най-важното е да не крадеш, за да не влизаш в затвора",

споделя едно от децата.

Екипът на Plovdiv24.bg следи темата с просията в Пловдив и неведнъж е публикувала материали свързани с деца, които просят в Капана.