Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за криминално престъпление

© В предпразничните дни по Главната в Пловдив се наблюдават повече просяци от обикновено. Справя ли се полицията с тях и какво предприема.



Ето и отговора на комисар Пламен Иванов, зам.- директор на ОДМВР - Пловдив, за Plovdiv24.bg:



"Когато служители на Областната дирекция констатират подобни случаи и те попадат в хипотезата на нарушение на общинска наредба, те взимат административно отношение, каквото позволява Законът.



От известно време, обаче, нетрудовите доходи от просия не са криминално престъпление, по което ние можем да взимаме отношение.



Така че, най-общо казано, следваме разпоредбите на Закона. Ако констатираме нещо подобно и то е нарушение на общинската наредба, прилагаме нейните текстове".