Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за криминално престъпление
Автор: Цвети Тончева 14:55Коментари (0)1368
©
В предпразничните дни по Главната в Пловдив се наблюдават повече просяци от обикновено. Справя ли се полицията с тях и какво предприема.

Ето и отговора на комисар Пламен Иванов, зам.- директор на ОДМВР - Пловдив, за Plovdiv24.bg:

"Когато служители на Областната дирекция констатират подобни случаи и те попадат в хипотезата на нарушение на общинска наредба, те взимат административно отношение, каквото позволява Законът.

От известно време, обаче, нетрудовите доходи от просия не са криминално престъпление, по което ние можем да взимаме отношение.

Така че, най-общо казано, следваме разпоредбите на Закона. Ако констатираме нещо подобно и то е нарушение на общинската наредба, прилагаме нейните текстове".


Още по темата: общо новини по темата: 37
28.11.2025 Пловдивчанин: Някои от тези гратисчии са без зъби, защото взимат метадон
28.11.2025 Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
08.04.2022 Сигнал: Нали беше забранено? Охранителите пак си пасуваха
24.08.2021 След публикация на Plovdiv24.bg: "Общинска полиция" състави 104 акта за
просия
23.08.2021 Пловдивчанин: Защо никой не контролира наглите просяци по Главната?
09.02.2021 Опасни просяци си играят със смъртта по пловдивски кръстовища
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






