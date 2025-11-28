ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
"Това видео е истинска тъга! Вместо държавата да помага на най-уязвимите хора, виждаме как върху човек, който очевидно живее в лишения и борба за оцеляване, се стоварва поредния акт.
Да, законът си е закон, но къде остава човещината?
Каква е логиката да наказваш някого, който няма какво да яде, няма дом и едва ходи?
Това не решава проблеми - само ги прави по-дълбоки и по-болезнени.
И докато истинските престъпници остават недосегаеми, тук се "отбива номер" върху човек, който има нужда от помощ, а не от санкции.
Понякога най-голямата слабост на системата е липсата на сърце!", коментира пловдивчанка, чието мнение обобщава огромна част от коментарите под видеото.
Коментари (15)
преди 50 мин.
0
преди 1 ч. и 34 мин.
+2
преди 1 ч. и 53 мин.
-3
преди 2 ч. и 7 мин.
0
преди 2 ч. и 15 мин.
+3
преди 2 ч. и 25 мин.
0
Кръстоносец 1
преди 2 ч. и 55 мин.
0
преди 3 ч. и 4 мин.
+2
преди 3 ч. и 22 мин.
0
