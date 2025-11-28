© Фейсбук Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика оживена дискусия в социалната мрежа Фейсбук. Въпросният е съставен от служители на "Охранителна полиция" на човек, който видимо е в доста тежко положение.



"Това видео е истинска тъга! Вместо държавата да помага на най-уязвимите хора, виждаме как върху човек, който очевидно живее в лишения и борба за оцеляване, се стоварва поредния акт.



Да, законът си е закон, но къде остава човещината?



Каква е логиката да наказваш някого, който няма какво да яде, няма дом и едва ходи?



Това не решава проблеми - само ги прави по-дълбоки и по-болезнени.



И докато истинските престъпници остават недосегаеми, тук се "отбива номер" върху човек, който има нужда от помощ, а не от санкции.



Понякога най-голямата слабост на системата е липсата на сърце!", коментира пловдивчанка, чието мнение обобщава огромна част от коментарите под видеото.



