Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:48
© Фейсбук
Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика оживена дискусия в социалната мрежа Фейсбук. Въпросният е съставен от служители на "Охранителна полиция" на човек, който видимо е в доста тежко положение.

"Това видео е истинска тъга! Вместо държавата да помага на най-уязвимите хора, виждаме как върху човек, който очевидно живее в лишения и борба за оцеляване, се стоварва поредния акт.

Да, законът си е закон, но къде остава човещината?

Каква е логиката да наказваш някого, който няма какво да яде, няма дом и едва ходи?

Това не решава проблеми - само ги прави по-дълбоки и по-болезнени.

И докато истинските престъпници остават недосегаеми, тук се "отбива номер" върху човек, който има нужда от помощ, а не от санкции.

Понякога най-голямата слабост на системата е липсата на сърце!", коментира пловдивчанка, чието мнение обобщава огромна част от коментарите под видеото.








Напротив, тия тъпи милиционери имат много вина! В едни други страни съм виждал как полицията помага на подобни хора а не да ги глобява... тия толупи освен да глобят некой просяк друго не могат да направят... защо не стават за нищо.
преди 1 ч. и 34 мин.
Ейй момчета, ще се опрацвите ли тримата само ?
Снимащият Янко,защо не си го вземе у тях този и да му помогне? На тази п@пл@4 няма как да и се помогне ..
Браво! На пешеходния мост има още. Подлеза на Чифте баня. По кръстовищата има - сточна гара, ВСИ, Васил Левски на Ален Мак, Мария Луиза на Кауфланда. На паркингите на Лидл почти навсякъде има. На паркинга на Метро ...
преди 2 ч. и 15 мин.
Може ли полицията да спре да се занимава с простотии, просяци и пушещи марихуана и да започнат да хващат престъпници, наркомани и купувачи на гласове?
Да си намери работа. Като видя просяци и ми се повдига. Тези състрадателните ако разберат, че просяците на които им дават пари, изкарват повече пари от тях, ще им стане лошичко
Кръстоносец 1
Сподели какво ново....
преди 2 ч. и 55 мин.
Здрави хора да просят ?! При все, че селата изнемогват и се обезлюдяват поради липса на общи работници, и то добре заплатени - всичката сган се намести по градовете и го удари на просия, кражби, проституция докато им валят социалните помощи. Такива не трябва да се глобяват, а да се дислоцират в отдалечени села, където да бъдат заставени да работят !
че и трима, да не би да ги нападне човека... що не хващат дилърите на 200 метра от същото място. Да не би тоя дебелия, дето пише акта да не може да тича
Отдавна е казано, че в нашата мила родина, за кокошка няма прошка за милиони няма закони!!! Нагледно доказателство! На този и другите като него с написани актове, не им пука - той няма да го плати и му е все тая. Жалкият в случая е полицая, който се прави на силен и строг на недъгавия, но ако види батка с колело или куче без повод по главната, неправилно паркирана лъскава кола, замърсяващ публично пространство с бира, семки, отпадъци и прочее - гледа на другата страна, не вижда и не чува, не е чел този закон и т.н. оправдания! Лични впечатления, не хипотетични случаи! Жалка държава със жалки служите, които отбиват номер, вместо да изпълняват съвестно и честно служебните си задължения! Каква е ползата от цялата случка - просещият ще спре да проси, защото ще се превъзпита от акта, полицаят не напразно загуби служебното си работно, платено време, за да пише нещо ненужно, държавата ще събере глобата по акта и ще напълни хазната, хората ще се респектират от закона и служителите му ??????
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив" предлагат по 100 000 евро за нова спортна...
10:08 / 28.11.2025
Трима министри идват в Пловдив
08:18 / 28.11.2025
В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофат...
08:02 / 28.11.2025
Областният управител на Пловдив участва в урок по здравословно хр...
23:30 / 27.11.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл на центъра
21:39 / 27.11.2025
Две нови площадки за спорт в "Южен"
20:52 / 27.11.2025

