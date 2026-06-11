Пловдив остава притегателен център за просещи хора от цялата страна заради оживения пътникопоток в пешеходната зона.

Социалните мрежи отново бяха развълнувани от видео на набиращия популярност български влогър Тимохов, който реши да провери каква е реалността зад просията по Главната улица в Пловдив.

Във фокуса на неговия клип попадна жена от ромски произход, която редовно може да бъде забелязана в центъра на града, придружена от двете си малки деца. Жената разказа, че всъщност е от София, но пътува изключително често до Пловдив "по работа“. Тя сподели, че държавата дава помощи, но те са недостатъчни и това е начинът ѝ да се справя с живота.

Събираме малко, около 25-30 евро на ден, зависи кой как дава. Ние идваме в Пловдив често. Стига да изкараме за една вечеря, да не са гладни децата, разказва тя пред влогъра.

По време на краткия разговор децата на жената се агетираха настоятелно "чичото", който ти снима да закупи цвете от тях.

Темата с просията в Пловдив остава дискутирана от гражданите и гостите на града. Въпреки че присъствието на просещи хора по Главната улица и в квартала "Капана“ е ежедневие, казусът балансира на ръба на закона и наредбите за обществения ред.