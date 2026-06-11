Пловдив остава притегателен център за просещи хора от цялата страна заради оживения пътникопоток в пешеходната зона.
Социалните мрежи отново бяха развълнувани от видео на набиращия популярност български влогър Тимохов, който реши да провери каква е реалността зад просията по Главната улица в Пловдив.
Във фокуса на неговия клип попадна жена от ромски произход, която редовно може да бъде забелязана в центъра на града, придружена от двете си малки деца. Жената разказа, че всъщност е от София, но пътува изключително често до Пловдив "по работа“. Тя сподели, че държавата дава помощи, но те са недостатъчни и това е начинът ѝ да се справя с живота.
По време на краткия разговор децата на жената се агетираха настоятелно "чичото", който ти снима да закупи цвете от тях.
Темата с просията в Пловдив остава дискутирана от гражданите и гостите на града. Въпреки че присъствието на просещи хора по Главната улица и в квартала "Капана“ е ежедневие, казусът балансира на ръба на закона и наредбите за обществения ред.
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