Проблемите с паркирането в Пловдив отдавна не са новина, но наглостта на някои шофьори продължава да достига нови върхове. Поредният абсурден случай е от рано тази сутрин.

Потърпевша е писателката Теодора Сукарева, която сподели за сблъсъка си с тоталната липса на емпатия и мисъл в социалните мрежи.

В ранните часове на деня жената установява, че автомобилът ѝ е напълно блокиран от друга кола. Вместо да отиде навреме на работа, пловдивчанката се оказва заложник пред собствения си дом. Започват поредица от разговори с институциите в опит да се реши проблемът:

След като не успях да отида на работа, звънях на 112, на Общинска полиция и чаках до 9:00 часа, за да подам сигнал за репатрация, разказва Теодора

След тричасово чакане на място най-накрая се появява собственичката на блокиращия автомобил, която е по пижама. Вместо да се извини за неудобството, което е причинила, жената атакува потърпевшата с думите: "Ами, защо не си хванахте такси, като не може да излезете? Искате ли да извикам полиция?“

От своя страна Теодора я попитала с какво е толкова специална, че да очаква двама души (два автомобила) да стоят блокирани заради нея, нарушителката отново заплашила с органите на реда.

В същия момент на място най-накрая пристига и репатриращият автомобил, чийто служител се опитал да потуши напрежението с репликата: "Не се карайте!“.