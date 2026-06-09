Пловдив ще посрещне едно от най-очакваните музикални събития на лятото на 18 юни. Любо Киров ще излезе пред публиката на Античния театър в града като част от националното си турне "Футурофония“ – мащабен проект, който съчетава нов албум и среща между любимите хитове и музиката на бъдещето.

"Футурофония“ е името на най-новия албум на Любо Киров и едновременно с това концепцията, която стои зад най-мащабното му турне до момента. Концертът в Пловдив ще даде възможност на публиката да чуе на живо новите песни от албума, както и някои от най-обичаните хитове на изпълнителя.

Специален гост на концерта в Пловдив, както и на всички дати от турнето, ще бъде Mona. Общата им песен "Луна“, която излезе само преди седмица, вече е сред най-слушаните български песни и бързо се превърна в един от музикалните хитове на сезона.

"Футурофония“ събира в едно характерния стил на Любо Киров, модерното звучене и силните текстове, превърнали го в един от най-успешните и обичани български артисти.

След поредицата от разпродадени концерти през последните години Любо Киров отново залага на продукция на световно ниво и емоционално музикално преживяване, което превръща всяка спирка от турнето в незабравимо изживяване за публиката.

Пловдив е сред ключовите спирки на националното турне, което ще премине през 13 града в страната и ще завърши с два поредни концерта в Зала 1 на НДК през ноември.

Концертът на Любо Киров "Футурофония“ в Античния театър е на 18 юни от 21:00 часа.