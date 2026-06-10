Пациенти от цялата страна с тежки заболявания пълнят Клиниката по урология в УМБАЛ "Пловдив", съобщи нейният началник проф. Димитър Шишков за Plovdiv24.bg.

При нас се лекуват най-много хора от Пловдив и областта, но се увеличиха значително от други места. През миналия месец имахме например 26 пациенти от Бургас, където се разкриха модерни болници. Идват доста хора от София, Варна и Плевен. Правим всички възможно да ги излекуваме, по повечето от тях пристигат късно, когато състоянието им е доста тежко, с напреднали карциноми, което затруднява максимално терапията им, заяви проф. Шишков.

Той разкри за друг сериозен проблем

"Много болни пристигат след престой в различни болници, където са минали по няколко клинични пътеки. Видим резултат от това обаче няма и се налага ние да се борим за здравето на тези хора, когато състоянието им се е влошило. Давам ви пример.

Пациент отива в частна болница в Пловдив, където му се извършва биопсия. Взима се парче от пикочния мехур, след което се пише, че е извършено радикално оперативно лечение. Този човек идва след две седмици, защото продължава да кърви, не се чувства добре. Правим оглеждане на пикочния мехур и намираме само взета биопсия, без да е опериран.

На нас ни взимат пътеката след извършената хирургическа интервенция и я дават на тези, които са взели биопсията. Това е така заради сегашната система в здравеопазването, което трябва да се промени и да се премахнат клиничните пътеки, които стимулират чрез тях да се прави печалбарство. Не бива и да се злоупотребява и с извършването на толкова много операции с роботизирана хирургия, които води до опорочаването на иначе този модерен метод на лечение. Държавата трябва да се заеме сериозно с проблемите в здравеопазването и да се реши проблема с наличието само на една здравна каса", категоричен беше известният уролог.

Той посъветва хората, които имат опасения, че са с урологични проблеми, да не чакат, а веднага да потърсят лекарска помощ. Освен това да се позаинтересуват и в кои болници ще им предложат най-добро лечение.