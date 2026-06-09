Пловдив отново се превръща в огромна киносалон под открито небе! Дългоочакваната програма за тазгодишното издание на "Кино под звездите 2026“ е вече официално ясна. Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на общо 15 вълнуващи прожекции на любими локации, разпръснати из различните квартали и паркове на Пловдив.

Всички прожекции от фестивала са с вход свободен и започват точно в 21:15 часа. Като традиционен комплимент към публиката, непосредствено преди началото на всяко основно заглавие ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм.

Официалният старт ще бъде даден на 17 юни (сряда) на поляната на Младежкия хълм с българската комедия "Брънч за начинаещи“.

Проектът се организира от "ПРОКСИМА ВИДЕО“ ООД с подкрепата на Община Пловдив и е неизменна част от Културния календар на града за 2026 година. Инициативата е финансирана по Компонент 1 – "Фестивали и значими събития“.

ПЪЛНА ПРОГРАМА ПО ЛОКАЦИИ И ДАТИ:

Младежки хълм

17 юни – "Брънч за начинаещи“ (Комедия, България)

18 юни – "Един грам живот“ (Драма, България)

Парк "Райчо Кирков“ (кв. Кючук Париж)

19 юни – "Почивката 2: На море“ (Комедия, България)

Парк "Белите брези“ (кв. Кючук Париж)

21 юни – "Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен, България)

Парк "Каменица“

2 юли – "Диви ягоди“ (Комедия, България)

3 юли – "България Amore Mio“ (Комедия, Италия / България)

Лятно кино "Орфей“

5 юли – "Балканска сватба“ (Романтична комедия, Сърбия / Хърватия)

Ротари парк – Тракия

9 юли – "Великото пътешествие 3“ (Анимация, семеен)

10 юли – "Чарли суперкучето“ (Анимация, семеен)

Парк "Лаута“

16 юли – "Далиленд“ (Биографичен, Франция / САЩ)

17 юли – "Перфектни непознати“ (Комедия, Италия)

Парк "Ружа“

23 юли – "Пакет вечност“ (Черна комедия, България)

Парк "Прослав“

24 юли – "Почивката 2: На море“ (Комедия, България)

Парк "Рибница“

29 юли – "Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен, България)

30 юли – "Как хакнахме матурите“ (Драма, Румъния)

Благодарение на широкия географски обхват на фестивала, киното на открито ще гостува в почти всички райони на Пловдив. За да си осигурите максимален комфорт по време на прожекциите, организаторите съветват да си носите сгъваемо столче или одеяло за пикник, както и подходящ репелент срещу насекоми за прохладните летни вечери в парка.