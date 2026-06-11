Кадри от охранителна камера, разпространени в социалните мрежи, запечатаха стряскащ инцидент. Огромно дърво в подножието на Небет тепе се е счупило и е паднало в близост до пешеходна улицата.

По това време в района не са преминавали хора и няма пострадали граждани. Сигналът за опасната ситуация бе повдигнат публично от бившия шеф на ОКТ Нъшан Деркалестаниан.

Огромно изгнило дърво падна вчера следобед в подножието на Небет тепе. За щастие няма пострадали и засегнати къщи в близост. Надявам си от Общината да направят анализ на дърветата в съседство съобщи Деркалестаниан.

Деркалестаниан алармира, че това не е единственият опасен растителен вид в района и настоява ОП "Градини и паркове“ да извърши спешен анализ на дърветата в съседство.

По думите му, на близкия булевард има друго компрометирано дърво, чийто корен е изпъкнал и е по-голям от самата му листна маса.

Освен потенциална опасност, то създава и сериозна трудност за преминаващите, тъй като тротоарът там е изключително тесен и от огромната му коренова система трудно успяват да преминат майки с детски колички.