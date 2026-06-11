Кадри от охранителна камера, разпространени в социалните мрежи, запечатаха стряскащ инцидент. Огромно дърво в подножието на Небет тепе се е счупило и е паднало в близост до пешеходна улицата.
По това време в района не са преминавали хора и няма пострадали граждани. Сигналът за опасната ситуация бе повдигнат публично от бившия шеф на ОКТ Нъшан Деркалестаниан.
Деркалестаниан алармира, че това не е единственият опасен растителен вид в района и настоява ОП "Градини и паркове“ да извърши спешен анализ на дърветата в съседство.
По думите му, на близкия булевард има друго компрометирано дърво, чийто корен е изпъкнал и е по-голям от самата му листна маса.
Освен потенциална опасност, то създава и сериозна трудност за преминаващите, тъй като тротоарът там е изключително тесен и от огромната му коренова система трудно успяват да преминат майки с детски колички.
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