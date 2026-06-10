Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, са публикувани на сайта на Министерството на образованието.

Според данните учениците от София-град, Пловдив и Смолян постигат най-високи средни резултати в страната. Най-предпочитан предмет за втори зрелостен изпит остава английският език, като се отчита и засилен интерес към математика и предприемачество.

Средният резултат на матурата по български език и литература е "Добър" 4,39 или 60 точки от 100 максимум.

Това е с повече от две точки над резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на Държавни зрелостни изпити от 2008 г. досега.

На втората матура - по профилиращ предмет, общият резултат е 71,09 точки или "Много добър" 4,89.

По почти всички предмети на матурите резултатите са повишени, отчетоха от Министерството на образованието.