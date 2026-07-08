Нова бомбена заплаха е получена в Пловдив. Собственичка на търговски обект в централната част на града е получила заплашителен имейл на служебната електронна поща на фирмата, научи Plovdiv24.bg. Съобщението е изпратено до адрес, регистриран в платформата Mail.bg.
В електронното писмо се отправят твърдения за поставени взривни устройства, както и заплахи за предстоящи експлозии.
Пълният текст на съобщението гласи:
Припомняме, че само през последните два дни няколко ключови институции в Пловдив, сред които Съдебната палата, сградата на Община Пловдив и прокуратурата, бяха евакуирани след получени сигнали за поставени бомби. Впоследствие проверките не откриха взривни устройства.