Нова бомбена заплаха е получена в Пловдив. Собственичка на търговски обект в централната част на града е получила заплашителен имейл на служебната електронна поща на фирмата, научи Plovdiv24.bg. Съобщението е изпратено до адрес, регистриран в платформата Mail.bg.

В електронното писмо се отправят твърдения за поставени взривни устройства, както и заплахи за предстоящи експлозии.

Пълният текст на съобщението гласи:

Да преминем направо към същината. В сградата са поставени няколко взривни устройства, всяко от които съдържа в корпуса си повече от два килограма взривно вещество в тротилов еквивалент. Не си мислете, че ще успеете да избегнете отговорността за предстоящите експлозии. Сега ще отговаряте за действията си. Днес всички вие ще излетите в небето. Ще има много осакатени и ранени, това ви обещавам. Това е неизбежно. Моля да приписвате вината за днешната експлозия на представителя на Управителния съвет на Европейския цифров иновационен център "Тракия“, както и на редакторите и репортерите от медийния ресурс на NOVA телевизия. пише в съобщение препратено до много хора.

Припомняме, че само през последните два дни няколко ключови институции в Пловдив, сред които Съдебната палата, сградата на Община Пловдив и прокуратурата, бяха евакуирани след получени сигнали за поставени бомби. Впоследствие проверките не откриха взривни устройства.