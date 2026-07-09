Таратор за 9 евро в Созопол? НАП влезе на масови проверки заради цените след въвеждането на еврото

Девет евро за таратор, 18 евро за парче торта и 28 евро за паркинг за едно денонощие. Подобни цени, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха бурни дискусии дали с въвеждането на еврото по Черноморието вече се наблюдава необосновано поскъпване. В търсене на отговора Националната агенция за приходите започна масови проверки в Созопол.

Вече трети ден инспектори на НАП обикалят търговски обекти в морския град и изискват документи за направените ценови промени. До момента около 50 заведения, павилиони и сергии трябва да обяснят и докажат на какво се дължат по-високите цени, ако са ги увеличили след въвеждането на еврото.

На този фон Созопол изглежда необичайно спокоен за разгара на летния сезон. Вместо обичайните тълпи по калдъръмените улици на Стария град се разхождат отделни семейства и младежи, чуват се руска и френска реч, а много от заведенията не са запълнени.

Самите туристи също са разделени в оценките си. Някои твърдят, че цените са напълно съпоставими с тези в София, Пловдив и Бургас, докато други признават, че има места с осезаемо по-високи цени. Част от анкетираните разказват, че са хапнали таратор за около 3,50 евро, други дават за пример царевица на плажа за 3 евро, а според мнозина най-сериозно поскъпване се наблюдава при таксиметровите услуги.

От НАП потвърждават, че действително в Созопол има ресторант, който предлага таратор за 9 евро. Самата цена обаче не е нарушение. Законът изисква търговецът да може да докаже, че увеличението е икономически обосновано.

"Ако има увеличение на цените, каквото и гражданите забелязват, търговецът трябва да докаже на какво се дължи. Ако не може да докаже, че е икономически обоснован фактор, тогава следва глоба. Имаме сигнали и множество публикации в социалните мрежи за доста високи цени“, заяви директорът на дирекция "Комуникации“ в НАП Анна Митова.

Според местния бизнес обаче създалата се негативна кампания вреди сериозно на имиджа на курорта. Ростислав Иванов, управител на едно от най-популярните заведения в центъра на Созопол, е категоричен, че масово поскъпване няма.

Това е много голям минус за града. Абсолютно никаква разлика няма спрямо миналата година. Тараторът при нас е 4,50 евро. Говоря с много клиенти и те ми казват, че цените са напълно адекватни. Дори в София, Пловдив и Бургас на места са по-високи коментира Ростислав Иванов, цитиран от БНР

Проверките на НАП няма да се ограничат само до заведенията. Инспекторите ще проверят и частен паркинг, който е обявил цена от 28 евро за 24-часов престой на автомобил.

Дали отделните случаи на шокиращо високи цени са изолирани или са част от по-широка тенденция, тепърва ще стане ясно след приключването на проверките. Засега от приходната агенция са категорични, че всяко увеличение трябва да има реално икономическо основание, а ако такова липсва, законът предвижда санкции. В същото време потребителите също разполагат с най-силния инструмент срещу спекулата – избора къде да похарчат парите си.