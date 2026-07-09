България се нарежда сред европейските лидери по поскъпване на жилищата и наемите през първото тримесечие на 2026 г., показват най-новите данни на Евростат. Страната ни е на второ място в Европейския съюз както по ръст на цените на имотите, така и при увеличението на наемите.

На годишна база цените на жилищата в България са се повишили с 14,8%, като единствено Португалия отчита по-висок ръст - 17,8%. След България се нареждат Словакия с 14,4% и Хърватия с 14,3%. Двуцифрено увеличение е регистрирано още в Испания, Литва, Унгария, Латвия и Чехия.

Средно за Европейския съюз цените на жилищата са нараснали с 5,1% на годишна база – почти три пъти по-бавно в сравнение с България.

Особено показателно е, че ръстът на цените у нас значително изпреварва инфлацията. При годишна инфлация от 2,3% за ЕС, поскъпването на жилищата в България е с около 10 процентни пункта над този показател - тенденция, наблюдавана и в Португалия, Словакия, Хърватия и Испания.

Сходна е картината и на пазара на наеми. България заема второ място в Европа с годишно увеличение от 10,5%, като единствено Хърватия отчита по-голям ръст – 39,1%.

Следват Исландия и Румъния с по 8,4%, както и Гърция с 8,1%.

Средното увеличение на наемите в ЕС е 3%, което означава, че и тук България значително изпреварва европейските темпове.

Сред водещите европейски икономики най-сериозно поскъпване на жилищата е отчетено в Испания - 12,8%. В Италия увеличението е 5,2%, докато в Германия цените са нараснали едва с 1,4%, а във Франция практически остават без промяна - 0,1%.

Финландия е единствената държава в ЕС, която отчита спад на цените на жилищата - с 2% на годишна база.

При наемите единствено Италия (3,8%) е над средното европейско равнище сред четирите най-големи икономики в ЕС. В Германия, Франция и Испания увеличението остава под средното за Съюза.

Данните на Евростат показват, че възходящата тенденция се запазва и в краткосрочен план. През първото тримесечие на 2026 г., спрямо последното тримесечие на 2025 г., цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 1,2%, а наемите - с 0,7%.

В сравнение със средните нива за цялата 2025 г. увеличението достига 2,9% при жилищата и 1,8% при наемите.

Според анализатори основните фактори, които поддържат ръста на цените, са високите разходи за строителство, ограниченият брой нови жилища и устойчивото търсене, които продължават да оказват натиск върху пазара на имоти в голяма част от Европа.