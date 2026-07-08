Технологичният сектор в България продължава да поддържа едни от най-високите нива на заплащане в страната, сочат данните от мащабното проучване Salary Survey на компанията Noble Hire, проведено сред над 3800 специалисти. Резултатите очертават изключително сериозна ножица във възнагражденията, като месечните доходи варират в огромни граници – от 3000 до внушителните 45 000 евро. Средната месечна заплата на служителите в бранша възлиза на 3394 евро.

За да се неутрализира влиянието на крайните стойности, авторите на изследването използват като основен ориентир нетната медианна заплата, която също остава на високо равнище от 3250 евро. В исторически план заплатите в сектора бележат ръст от 60% за период от пет години, изпреварвайки средното темпо за страната, като само за последната година увеличението е около 10 на сто.

Различията по позиции показват, че докато при някои по-редки роли като вицепрезидент по инженерство медианното възнаграждение е 9250 евро при малък брой участници, то при други позиции мащабите са много по-големи. Главните изпълнителни и главните технически директори оглавяват класацията с декларирани нетни доходи до 45 000 евро на месец. Лидерите на екипи (Tech Lead) и мениджърите по инженерство достигат до 21 500 евро, а петцифрени суми в евро се наблюдават още при софтуерните архитекти, AI инженерите и техническите проектни мениджъри.

Сред най-масовите позиции се нареждат Full-stack и Back-end инженерите, които споделят еднаква медианна заплата от 3250 евро, въпреки че максималните граници при тях достигат съответно до 17 000 и 23 750 евро, а минимумите стартират от 750 евро. При Front-end инженерите медианата е 2750 евро в диапазон до 7750 евро, докато QA специалистите получават медианно възнаграждение от 1750 евро, вариращо в границите между 750 и 4250 евро.

Технологичният стек също оказва сериозно влияние върху доходите, като петте най-добре платени технологии са Golang с медиана от 4750 евро, следвана от Kotlin и Swift с по 4250 евро, Node.js с 3750 евро и C/C++/Embedded с 3250 евро. На същото ниво от 3250 евро се позиционират Python, React, .NET, AI интеграциите и най-разпространената в проучването технология - Java.

Развитието при Java разработчиците показва ясна зависимост от опита, като кариерният старт започва от 1250 евро медианно за първата година, нараства до 1750 евро през следващите две години и достига средните нива за категорията след 5-6 години практика. Най-опитните ветерани в тази сфера с 25-30 години стаж получават по 5750 евро на месец. Като допълнение към основните доходи, над половината от анкетираните (57,2%) се възползват от годишни бонуси, а 16,4%, предимно на ръководни постове, притежават и дялово участие в компаниите си.

Проучването дава и ясна картина за профила на работодателите и работната среда у нас. По-голямата част от специалистите работят в компании с над 100 служители, а една трета са част от български фирми. София остава основен център, като над три четвърти от респондентите посочват, че работодателят им има офис в столицата.

На второ място обаче се нарежда отговорът, че компанията изобщо няма физически офис. Това рефлектира и върху работните навици – над 40% от експертите работят изцяло дистанционно, а под 12% посещават работното място всеки ден.

В географско отношение се забелязва и разместване по региони, като Варна успява да изпревари Пловдив и се утвърждава като втората по значимост IT дестинация в страната след София. По отношение на йерархическото разпределение секторът показва зрялост, тъй като близо 41% от участниците се определят като Senior специалисти, около 30% заемат Mid позиции, а навлизащите в професията Junior кадри съставляват едва 7,1% от анкетираните.