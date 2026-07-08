Българската финтех компания Payhawk премина границата от 100 млн. долара годишен повтарящ се приход (ARR) и официално влезе в елитния клуб на т.нар. "кентаври“ - частни софтуерни компании с доказан и устойчив бизнес модел.

Според Bessemer Venture Partners, за "кентавър“ се счита частна облачна или софтуерна компания, която генерира поне 100 млн. долара годишен повтарящ се приход. Това е значително по-рядко срещано постижение от статута на "еднорог“, който се присъжда на компании с оценка над 1 млрд. долара.

Новото постижение идва четири години след като Payhawk стана първият български "еднорог“. През 2022 г. компанията привлече 100 млн. долара при разширение на инвестиционния си Series B рунд, достигайки оценка от 1 млрд. долара.

Payhawk разработва платформа за управление на фирмени разходи, базирана на изкуствен интелект. Решението обединява корпоративни карти, обработка на фактури, служебни разходи, бизнес пътувания, плащания към доставчици и процеси по снабдяване. Компанията определя продукта си като AI-native платформа, която интегрира глобални парични сметки, ERP системи и AI агенти за автоматизиран контрол на бюджети, политики и плащания.

По данни на компанията през последните две години голяма част от развитието е насочено към внедряването на автономни AI агенти. В момента 76% от запитванията към екипа за клиентска поддръжка се обработват изцяло автоматизирано.

Payhawk отчита и значително повишаване на оперативната ефективност. Годишният повтарящ се приход на служител е нараснал със 75% на годишна база и вече достига около 238 хил. долара. В същото време търговският екип е реализирал със 159% повече нетен нов бизнес, въпреки че е с 10% по-малък като численост.

Компанията посочва още, че продуктовите и инженерните ѝ екипи са разработили с 57% повече функционалности, като едновременно с това е намалял броят на регресионните грешки. Обемът на плащанията, обработвани през платформата, е нараснал с 95% спрямо година по-рано.

Днес Payhawk обслужва средни и големи компании в над 32 държави в Европа, Великобритания, САЩ и Канада. Сред клиентите ѝ са технологични компании като Flatpay, Aikido, Apollo AI, Vox AI и Nscale.

"Когато основахме Payhawk през 2018 г., си поставихме за цел да променим начина, по който компаниите управляват разходите си. Тогава оценявахме този пазар на 1 млрд. долара. Днес вярваме, че той надхвърля 1 трилион долара. През четвъртото тримесечие очакваме едно на всеки 500 плащания с бизнес карти в Европа да бъде извършено с карта Payhawk. Надхвърлянето на 100 млн. долара годишен повтарящ се приход е доказателство, че в Европа може да бъде изградена AI финансова платформа, която създава нова категория и расте глобално“, заяви съоснователят и главен изпълнителен директор на компанията Христо Борисов.

Payhawk е основана през 2018 г. от Христо Борисов и Бойко Караджов, към които впоследствие се присъединява Константин Дженгозов. Компанията стартира с идеята да автоматизира управлението на фирмените разходи, а днес предлага цялостна финансова платформа, обединяваща различни процеси по разплащанията и финансовия контрол в бизнеса.