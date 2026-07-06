Ниските изкупни цени на суровините и високите нива на млечните продукти, плодовете и зеленчуците в търговската мрежа са пряк резултат от натрупан с години пазарен дефект. Около тази единна позиция се обединиха съпредседателят на Националната овцевъдна асоциация Симеон Караколев и Светлана Орманова, бивш заместник-министър на земеделието и храните и настоящ съветник в браншова камара "Плодове и зеленчуци“.

Експертите посочиха, че липсата на последователна държавна политика ощетява едновременно фермерите и крайните потребители.

Основната причина за настоящата криза според Симеон Караколев се крие в пълното отсъствие на къси вериги на доставка и липсата на кооперативи със собствени точки за продажба. При подобна работеща структура качествената продукция би могла да стига до потребителите на далеч по-приемливи цени. Като успешен експеримент той даде пример с директни продажби, при които краве сирене е предлагано за 6 евро, а овче сирене – за 8 евро на крайния потребител. За да се преодолее този дефект, в момента се работи по изграждането на специализирана магазинна мрежа, която включва обекти на паркингите на големите търговски вериги и в по-малките населени места, с цел фермерските продукти да достигнат до всеки.

Проблемите в сектор "Плодове и зеленчуци“ са аналогични, но при тях негативният ефект се трупа през последните 20 години поради липсата на ясна и последователна стратегия за подкрепа от страна на държавата. Светлана Орманова изброи редица ключови фактори, които оказват натиск върху крайната цена – трудностите с напояването, сериозният недостиг на работна ръка, климатичните промени и болестите по растенията. Ситуацията се усложнява допълнително от по-ниското ДДС в чужбина, вноса от трети страни на силно занижени цени и прекомерно високите търговски надценки по веригата.

Като фрапантен пример за пазарната аномалия Орманова посочи ценообразуването при малините, които на полето се изкупуват от производителя за 5–7 евро, а в една от търговските вериги се продават на цена от 16 евро за килограм. Според нея няма икономическо обяснение за толкова голям марж и огромна надценка. За да се вкара прозрачност в сектора, предстои създаването на специален регистър, който да изсветли изцяло веригата на доставки, както и разширяване на обхвата на секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията върху пазара на плодове и зеленчуци.