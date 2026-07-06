Част от хотелиерите по Южното Черноморие отчитат по-слаб старт на летния туристически сезон тази година. На места първите летовници са пристигнали едва в началото на юли. В опит да спасят сезона и да увеличат заетостта на базата си, представителите на туристическия бранш вече подготвят промоционални оферти и сериозни отстъпки в цените.

Ситуацията коментира Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). По негови думи сезонът е започнал трудно, но в момента браншът навлиза в своя пиков период.

"Не можем да компенсираме изоставането с нищо. Спадът е около 30%, но крайната равносметка ще я направим в края на сезона“, посочи Налбантов.

Според него причините за негативната тенденция са комплексни:

Налбантов подчерта, че е крайно време държавата "да се вземе в ръце и да направи реформи“ в сектора.

"Когато има европейско футболно първенство, хората са по-малко, защото всеки гражданин в Европа предпочита да седне вкъщи и да гледа“, обясни той.

Въпреки трудното начало, от БХРА запазват умерен оптимизъм и очакват добър сезон в неговата кулминация. Основното оръжие на хотелиерите срещу отлива на туристи ще бъдат ценовите компромиси и по-високият стандарт на услугата.

Правим съществени намаления. Това, което ние можем да направим, е да подобрим обслужването и да направим намаление заяви пред БНТ заместник-председателят на асоциацията Веселин Налбантов

По отношение на широко обсъжданите цени по родното Черноморие и сигналите за драстично поскъпване, Налбантов бе категоричен, че пазарът предлага алтернативи за всеки джоб, стига потребителите да избягват изолираните случаи на спекула.

"Има спекуланти, както и такива, които спекулират - таратор с трюфели, има и нормален таратор за 2 евро“, обобщи Налбантов, илюстрирайки разликата между ексклузивните предложения и масовите, достъпни цени по Черноморието ни.