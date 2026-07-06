Властите в редица крайбрежни райони на Турция въведоха временна забрана за къпане в морето заради опасни метеорологични и морски условия, съобщават местни медии. Ограничителните мерки засягат популярни дестинации по Черноморието, както и населени места по крайбрежието на Мраморно море, с цел опазване живота и здравето на туристите.

За ограниченията по плажовете Plovdiv24.bg вече информира. Местните администрации предприемат тези спешни стъпки, за да предотвратят инциденти с летовници в рисковите зони.

Сред най-сериозно засегнатите дестинации е известният курорт Шиле край Истанбул, който е сред най-предпочитаните места за отдих през лятото от жителите на мегаполиса и чуждестранните гости. Местната администрация там забрани влизането в морето на по-голямата част от плажните ивици заради силно вълнение и образуването на опасни подводни течения. Изключение от въведеното ограничение в района е направено единствено за плажовете Аязма и Агва. В същото време по брега на Мраморно море подобни забранителни мерки са в сила и за крайбрежните градове Текирдаг, Коджаели и Къркларели.

Опасната ситуация по фланга на Черно море също наложи бърза реакция от страна на институциите. Забрана за плуване е официално обявена в дълъг списък от черноморски провинции, сред които попадат Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин и Самсун. Турските метеорологични служби изрично уточняват, че вълнението остава значително и условията за къпане в тези региони крият сериозни рискове.

Според официалните данни на метеоролозите в страната, основният източник на опасност не са валежите, а силно изразеният вятър и големите вълни, които правят влизането във водата изключително рисково. Очаква се голяма част от наложените забрани да останат в сила и през следващите дни, докато синоптичната и морската обстановка по крайбрежието изцяло се нормализират. Местните власти се обърнаха с апел към гражданите и туристите да проявят отговорност, да спазват стриктно всички указания за безопасност и в никакъв случай да не навлизат във водата, въпреки високите летни температури.