Бизнесменът Гриша Ганчев отправи остри критики към ръководството на Българската федерация по борба (БФБ) в лицето на нейния председател Станка Златева. Той обвини Златева в репресии спрямо спортистите и умишлено блокиране на избора на ново ръководство под външен натиск.

Ганчев бе категоричен, че в момента клубовете по борба са подложени на сериозен натиск от страна на бивш висш кадър на МВР. По думите му, Станка Златева е "направена милиционер“ от въпросния кукловод, когото той идентифицира с фамилията Лазаров – визирайки един от бившите главни секретари на министерството.

Бизнесменът разкри, че срещу настоящия председател има внесени няколко подписки от клубовете, но тя категорично отказва да насрочи Общо събрание, на което да се явят поне 5–6 нови кандидати. Вместо това процесът се "шиканира“, а върху клубовете се оказва натиск да оттеглят подписите си.

На тази дискриминация и репресии спрямо млади спортисти трябва да се сложи край. Това са елитни спортисти, някои хранят семейства, а не са получавали заплати от година и половина каза Гриша Ганчев в интервю за предаването "РадиоТочка“ по БНР

Той изрази недоумение къде отиват средствата на данъкоплатците, отпускани от Министерството на спорта, след като федерацията е "пълна с дългове като куче с бълхи“, не плаща никъде и е изправена пред угрозата да последва съдбата на българските вдигане на тежести. Ако Общото събрание не бъде насрочено в най-скоро време, казусът ще бъде отнесен до съда.

Запитан дали някога са му искани подкупи, Ганчев отговори с типичния си директен стил:

"Аз ако давах пари, щях да си живея като Симеончо (б.р. - вероятно има предвид Симеон Сакскобургготски), но аз не давам, защото не мога да ги изкарвам лесно. Нито дела щях да имам, нито нищо. Давам пари, за което ми е по сърце - например за спорт. Защо да им давам пари?! Те са милион пъти по-богати от мен!“

Бизнесменът даде и своето определение за понятието "олигарх“, посочвайки, че това е човек, който притежава политическа партия, влияе на процесите, има мащабна индустрия и собствени финансови институции, с които да я захранва.

Той коментира и финансовото състояние на българския спорт, като подчерта, че ако секне потокът от рекламни пари от хазартния сектор към клубовете и федерациите, по-голямата част от тях няма да успеят да оцелеят.

В края на разговора бизнесменът сподели и вижданията си за политическата и административна ситуация в страната. Според него е належащо да се извършат сериозни съкращения в министерствата, държавните агенции и кметствата, като паралелно с това се ускори и реалното въвеждане на електронно правителство, което да оптимизира процесите в държавата.