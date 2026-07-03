Единственото по рода си на Балканския полуостров стоманодобивно предприятие – "Стомана индъстри“, обяви сериозен глад за кадри. Голямото предприятие със 73-годишна история спешно търси да назначи близо 90 служители в производствената си част. Новината съобщи мениджърът "Човешки ресурси“ на компанията Мария Иванова по повод Деня на отворените врати, провел се в Международния младежки центъ.

Основната причина за засиленото търсене е големият обем от поръчки през тази година, което налага бързо подпомагане на производствените процеси. Продукцията на завода е ориентирана основно към европейските пазари, като в по-редки случаи компанията търгува и с Турция и Израел.

Вакантните позиции са насочени основно към електростоманодобивния цех - звеното, в което скрапът се претопява и се подготвят заготовки за останалите отдели. Търсят се хора за позиции като разливач на метал; електропещар; оператори на машини и други производствени дейности.

Условията за кандидатстване са минимални. Позициите са подходящи както за мъже, така и за жени. Не се изисква специфично образование или предишен опит - единственото условие е кандидатите да имат завършен 12-и клас, мотивация и желание за работа на смени. Предприятието е готово да инвестира изцяло в обучението на новите си кадри.

"Стомана индъстри“ предлага конкурентни условия за българския пазар, съобразени със спецификата на тежката индустрия:

Позициите са с първа и втора категория труд. Всички работници имат право на 30 дни платен годишен отпуск. Атрактивно възнаграждение, ежемесечен производствен бонус и допълнително заплащане с увеличение за нощния труд. Стандартни ваучери за храна, допълнителни ваучери за производствените работници, както и специални ваучери за Деня на металурга, които могат да се използват в трите ресторанта на територията на завода. Осигурен е напълно безплатен транспорт за служителите от Перник и София.

Компанията залага силно на допълнителните придобивки за служителите и техните семейства. Осигурено е допълнително здравно осигуряване, денонощно медицинско обслужване на територията на предприятието, както и безплатни консултации с психолог.

За семействата на работещите се организират безплатни детски лагери и коледни партита, а при сключване на граждански брак или раждане на дете се изплащат целеви бонуси.

Мария Иванова подчерта пред БТА, че компанията активно насърчава професионалното израстване, допълнителните обучения и сертификации на всички нива. Предприятието изпитва сериозна нужда от инженерни кадри и е готово изцяло да поеме и финансира обучението на мотивирани служители, които искат да се развиват в тази посока.