Цените на жилищата в България са се повишили с 14,8% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат. Това нарежда страната на второ място в Европейския съюз по темп на поскъпване, непосредствено след Португалия (17,8%) и пред Словакия (14,4%).

За сравнение, средното увеличение на цените на жилищата в еврозоната е 4,7% спрямо същия период на предходната година, а в Европейския съюз – 5,1%. През последното тримесечие на 2025 г. годишният ръст е бил съответно 5,1% в еврозоната и 5,4% в ЕС.

На тримесечна база, спрямо последните три месеца на 2025 г., цените на жилищата в България са се увеличили с 6,2%, което е най-високото увеличение сред всички държави членки на ЕС. Следват Португалия с 3,8% и Словакия с 3,6%.

Средно за еврозоната цените на жилищата са нараснали с 1,0%, а за ЕС – с 1,2%.

От всички държави членки, за които има налични данни, Финландия е единствената, отчела годишно понижение на цените на жилищата – с 2,0%.

На тримесечна база спад е регистриран още в Белгия – 0,8%; Финландия – 0,8%; Франция – 0,6%; Унгария – 0,5%.

България сред страните с най-бързо поскъпване спрямо средното ниво за 2025 г.

При сравнение на първото тримесечие на 2026 г. със средното ценово равнище за 2025 г. цените на жилищата са нараснали по-бързо от наемите в 19 държави членки.

И по този показател България е сред водещите страни с увеличение от 9,4%, като е изпреварена единствено от Португалия (10,3%) и следвана от Словакия (9,1%). Спад на цените е отчетен само във Франция (-0,5%) и Финландия (-1,8%).

Данните на Евростат показват още, че през първото тримесечие на 2026 г. наемите в Европейския съюз са нараснали с 3,0% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие.

В България увеличението на наемите достига 6,4%, което е вторият най-висок ръст в ЕС след Хърватия (21,9%). На трето място е Гърция с увеличение от 5,0%.

Наемите са се повишили във всички държави членки, с изключение на Словения, където са намалели с 0,9%, и Финландия, където са останали без промяна.

Данните на Евростат потвърждават, че българският жилищен пазар остава сред най-динамичните в Европейския съюз. Страната се нарежда сред лидерите както по годишен, така и по тримесечен ръст на цените на жилищата, а увеличението на наемите също остава значително над средното за ЕС. Това е пореден сигнал за продължаващия силен натиск върху пазара на недвижими имоти и за запазващото се високо търсене на жилища.