Летният туристически сезон в големите ни черноморски курорти "Златни пясъци“ и "Св. св. Константин и Елена“ бележи сериозен спад спрямо предходните години. Браншът сравнява текущата ситуация с кризата по време на ковид-пандемията, но с една съществена разлика – този път основната пречка са силно завишените разходи и цени. Високата инфлация, острият недостиг на кадри, лошата инфраструктура и липсата на държавна стратегия поставят българския туризъм в капан.

Докато в "Златни пясъци“ отчитат близо 30% спад на туристите и празни хотели, в съседния курорт "Св. св. Константин и Елена“ ситуацията изглежда малко по-различна на повърхността, но не по-малко тревожна в икономическо отношение.

Собственикът на хотел в "Св. св. Константин и Елена“ Атанас Карагеоргиев споделя, че макар присъствието на туристи в неговия курорт да изглежда по-стабилно, това по никакъв начин не означава, че бизнесът работи успешно.

"Туризмът не е само присъствие на туристи, а и икономика. Именно там положението е много тежко“, подчертава той.

За да остане конкурентоспособен и да предвиди ефектите от инфлацията, екипът на Карагеоргиев е взел решение да запази цените на пакетите на нивата от миналата година. Въпреки тази стъпка, скокът в издръжката поставя обекта пред сериозно изпитание. По думите му, в момента няма нито един разход в сектора, който да не е скочил, а рекламираните от държавата мерки изобщо не се усещат от реалния бизнес.

Вече втори месец едва събираме средства за заплати. Всичко е поскъпнало. Много мои колеги са принудени да свалят драстично цените, което буквално унищожава рентабилността на бизнеса алармира хотелиерът в интервю за БНР

Карагеоргиев дефинира настоящото лято като едно от най-трудните в историята на българския туризъм: "В колапс сме. Това е изключително тежък сезон и засега не се вижда краят му.“

Според Карагеоргиев, корените на проблемите се крият в грешната или липсваща държавна политика. Той даде ярък пример със занемареното състояние на средата около самите курорти. По думите му, обраслите участъци и разбитите пътища към "Св. св. Константин и Елена“ съсипват първото впечатление на чуждестранните гости още с пристигането им.

"Ако видя подобно нещо в Румъния, вероятно бих избрал друго място за почивка. Там не го виждам, виждам го в България, за съжаление“, коментира с разочарование хотелиерът, категоричен, че бизнесът не трябва да плаща цената за пропуските на държавата.

Хотелиерът посочи и друг хроничен проблем - липсата на квалифициран персонал. Той критикува образователната система за това, че професионалното обучение е напълно откъснато от реалната практика. В комбинация със свободното движение на пазара на труда в ЕС, това води до масово изтичане на подготвени български кадри към по-развитите западни икономики.

Карагеоргиев отправи официален призив към министъра на туризма за спешна среща между бизнеса и различните държавни институции. Според него секторът не може да се спаси "на парче“.

"Необходим е цялостен анализ и комплексна политика. Туризмът не може да се развива, ако всеки проблем се разглежда поотделно“, категоричен е той.

Въпреки черните прогнози за сезона, хотелиерът завършва с доза оптимизъм, напомняйки, че кризите винаги имат цикличен характер. Спасението обаче преминава през незабавен диалог с държавата и ясна, дългосрочна стратегия, без която туризмът няма как да остане двигател на българската икономика.