Словенската енергийна компания GEN-I Group финализира придобиването на три мащабни системи за съхранение на електроенергия с батерии (Battery Energy Storage Systems – BESS) в България. За сделката дружеството е действало чрез своето инвестиционно подразделение GEN-I Invest, съобщиха от компанията.

Придобиването обхваща съоръженията "Белово“, "Момчилград“ и "Първомай 1“. Общата им инсталирана мощност възлиза на 30 мегавата (MW), а капацитетът за съхранение достига 76 мегаватчаса (MWh).

След финализирането на сделката общото портфолио на GEN-I Invest в областта на батерийните системи нараства до 42 MW инсталирана мощност и 100 MWh капацитет за съхранение. Това е и първата инвестиция на компанията в подобен актив извън пределите на Словения, което бележи важна стъпка в международното ѝ разширяване.

България сред най-бързо развиващите се пазари за батерийни системи

От компанията посочват, че България се утвърждава като един от най-бързо развиващите се пазари за съхранение на енергия от възобновяеми източници в Европа.

Според годишния доклад EU Battery Storage Market Review, изготвен от SolarPower Europe, страната ни е заела трето място в Европейския съюз по новоинсталиран капацитет на батерийни системи през 2025 г.

Данните показват впечатляващ ръст на сектора. Само за една година общият капацитет за съхранение в България се е увеличил с над 1100% – от приблизително 200 MWh през 2024 г. до близо 2500 MWh в края на 2025 г.

Част от стратегията за разширяване в Югоизточна Европа

От GEN-I Group подчертават, че придобиването на трите български съоръжения е част от дългосрочната стратегия на компанията за разширяване на международната ѝ дейност и оптимизация на енергийните активи. Плановете на дружеството предвиждат до края на 2026 г. да управлява приблизително 800 MW гъвкави енергийни мощности в държавите от Югоизточна Европа.

Инвестицията в България е поредният знак за нарастващия интерес на международни енергийни компании към българския пазар, който през последните години се развива с ускорени темпове благодарение на увеличаващия се дял на възобновяемите енергийни източници и необходимостта от модерни системи за съхранение на електроенергия.