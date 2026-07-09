Пред обновената сграда на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив сме със старши комисар Васил Димов, директор на дирекцията, за да го попитаме как огнеборците се справят в предизвикателствата на професията в жарките летни дни, в средата на пожароопасния сезон. Интервю специално за читателите на Plovdiv24.bg.

Здравейте, господин Димов, как премина денонощието?

Денонощието, както и последната седмица, преминават все по-интензивно. Вече има устойчива тенденция за над 20 произшествия на денонощие.

Но, слава на Бога, не сме чули за някакъв голям пожар, който вилнее на територията на областта?

Слава на Бога, през изминалото денонощие нямахме. В предходната седмица имахме няколко пожара в земеделски земи, които имаха потенциал да се разраснат, но колегите се справиха своевременно.

А как премина шестмесечеото, можем ли да кажем? Имаше ли големи щети и в какви масиви предимно?

Отбелязваме понижаване на броя на произшествията през това шестмесечие, предвид дъждовната пролет, спрямо миналата година. Мога да дам пример. Над 200 са произшествията, които сме ликвидирали до юни, от които над 70 са пожарите. Само през месец юни общият броя на произшествията беше около 500. Около 270 бяха пожарите за целия месец. Тоест, само за последната седмица виждаме една тенденция за рязко покачване. Въпреки отчетеното понижение в началото на годината, на практика просто се измества пожароопасния сезон, но не се отлага, не се съкращава.

Къде най-вече възникват пожари сега?

Основно започват в земеделски земи, дворни места на малки селища, там където хората почистват, или приготвят зимнина или вършат други дейности. Може би подценяват обстановката и допускат запалвания.

А по домовете стават ли пожари сега?

Там имаме намаляване на пожарите сега, може би заради това, че основните дейности се изнасят постепенно навън.

Все пак, какви предупреждения да отправим към хората?

По всички възможни канали, по които можем, ние се обръщаме към хората и апелираме за недопускане на запалвания от всякакъв характер. Това е палене на огън на открити територии, включително за приготвяне на зимнина. Когато това е възможно нека да бъде в защитена среда, в затворени пространства, обезопасени огнища. Възможно е запалване на растителност, тъй като вече имаме понижаване на влажността и всяка една такава дейност буди много висок риск. Голям проблем за нас са земеделските дейности в момента. Много често сме свидетели на изсичане на растителност от различна селскостопанска техника.

Имаме пожари и от чисто технически характер. Например от далекопроводи заради силен вятър, но те са много по-малък процент. Друг основен риск са пожари по основните транспортни коридори, там където имаме все по-засилено движение на хора. Рискът там се увеличава.

Хората тръгнаха и по планините? За какво да внимават?

Пикниците също са факт, да. Хората трябва да избягват инциденти, да бъдат внимателни. В никакъв случай не трябва да палят открит огън в горски територии. Това е забранено съгласно заповед на областния управител и на директора на Регионалната дирекция по горите.

Ние приключихме проверките миналата седмица за мерките, които трябваше да изпълнят горските стопанства. В общи линии това, което е заложено, те успяха навреме да изпълнят. Сега престоят проверки, включително и в почивните дни, в горски територии за недопускане на такива нарушения.

Да минем към придобивките. Виждаме една красива сграда на Регионалната дирекция. Това беше важен проект за вас. Кажете какво постигнахте с този ремонт?

За нас е важно да подобряваме условията на труд на колегите, да намаляваме разходите за отопление и охлаждане на сградите. Успяхме по плана за възстановяване и устойчивост да въведем енергоефективни мерки в сградите на Първа служба и на Регионалната дирекция, както и във Втора служба. Считаме, че колегите имат основание да са доволни и да изпълняват задълженията си в по-добри условия.

Други придобивки имате ли? Имате ли нова техника?

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Продължаваме да придобиваме такава по проекта на Министерството на труда и социалната политика, т.е. по програма "Развитие на човешките ресурси". Тази година доставяме доста ръчни инструменти, моторни агрегати, включително термовизионни камери, дронове с дог станции в три от общините.

В момента тече подготовка на поръчки за пикапи в част от общините в област Пловдив. Голяма част от тях закупиха лични предпазни средства, защитни облеква за горски пожари, специални, които са по стандарт. Така че продължаваме и в момента.

Къде, в кои общини, се очакват джипове?

Подготвят се в Карлово, в Брезово. Мисля, че Перущица, но да не ви подведа. Общините трябваше да се съобразяват с бюджетите, които им бяха определени по този проект. Ние сме партньори с тях, но те имаха фиксирани бюджети и тези, които позволяваха закупуване на пикапи предприеха такива действия.

Дроновете помагат ли вече и до каква степен?

Помагат. Ние ги ползваме почти всекидневно. Но тук, по този проект, идеята е да осигурим така наречени дежурни дронове с док-станции, т.е. тези дронове да бъдат в постоянно дежурство - 24 часа в денонощието. Те могат дистанционно да бъдат активирани в случай на сигнал, повишен риск, необходимост от наблюдение. Те ще бъдат разположени в различни общини. Опитваме се поетапно да покрием цялата област.

При вас е доста застъпена и аварийно-спасителната дейност. Там имате ли някаква нова техника?

Към момента не. Фокуса на тази програма бяха горските пожари. Но се надяваме, тъй като имат централни поръчки от Главна дирекция да бъде доставена. Надяваме се края на тази година или началото на другата да имаме нова аварийно-спасителна техника.

А с екипа как сте? Имате ли нови попълнения?

Имахме нови попълнения в началото на годината. Сега, в момента, подготвяме и се надяваме да бъдат обявени и нови конкурси. Но в обща линия щатът е попълнен бих казал над 95%.

А доброволните формирования са ви в помощ винаги, предполагам

Разбира се, ние правихме миналата седмица отворени врати във всички пожарни служби. Целта беше да ги приветстваме, тъй като виждаме тенденция за нарастване на така наречените спонтанни доброволци. Но само желанието не е достатъчно. Искаме да ги привлечем към доброволните формирования към общините, така че да бъдат подготвени, оборудвани и да бъдат по-ефективни.

Има постоянен интерес. И в момента продължават обучения. Преди няколко дни направихме доста сериозно обучение на доброволни формирования. Доброволци от четири града бяха в това обучение на терен, така че да бъдат готови за сезона.

Каква категория хора са това? На каква възраст?

Толкова е широка палитрата от хора. Най-важното е те да имат желание и да бъдат физически активни като възраст и форма. Всичко останало се придобива и се научава.

Знам, че доста активно работите и с децата? Нещо ново предстои ли наскоро?

Опитваме се да бъдем активни през цялата година, но основно през пролетта и есента сме с тях, когато не са във ваканция. Иначе е по-трудно за тях. Тогава и ние имаме повече ресурс, който можем да отделим за тях. Но наистина, ежемесечно имаме различни събития с деца.

Нека още веднъж да кажем нещо за финал, някакъв апел да отправим към хората!

Нека наистина да бъдат внимателни, особено в почивните дни, когато насочват усилията си към вили и къщи в селата, за почистване на дворове и други площи. В никакъв случай да не изгарят растителни отпадъци. На практика, от тази седмица почти целият състав на държавен противопожарен контрол ще бъде на терен за интензивни масирани проверки, със съдействие на Областна дирекция на МВР в земеделски площи, така че да не се допускат нарушения на правилата за пожарна безопасност и запалвания. Започва трайно повишаване на температурите, особено в почивните дни. Предни години ние сме установявали такъв ръст. За това е изключително важно за нас хората, в свободното време да бъдем бдителни, за да не допускаме запалвания.