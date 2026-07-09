ВиК - Пловдив изготви график за отчитане на водомерите в планинските селища и вилни зони, съобщиха от водния оператор за Plovdiv24.bg.
Отчитането на показанията на водомерите ще ще се прави през месечите юли и август:
- Храбрино - III и IV вилни зони – 25.07., 26.07.2026 г. и 29.08, 30.08.2026г.
- Парк Родопи
- Хижа Здравец, Местност Юрукалан - 19.07.2026 г.
- Местностите : Студенец, Богньовица, Копривките, Кара Мандра, Бяла Черква - 26.07.2026 г.
- Лилково, Дедево, Равнища – 01.08.2026г.
- Ситово – 15.08.2026г.
От ВиК - Пловдив приканват собствениците на водоснабдени имоти в тези зони да осигурят достъп до водомерите.
С цел улеснение на клиентите, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив предлага възможност за самоотчет на водомерите, чрез изпращане на снимка с показанията им, на мобилните телефони на инкасаторите, които са публикувани на сайта на дружеството www.vik.bg.