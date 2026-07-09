За следващите близо две седмици в Пловдив ще бъде истинска фиеста. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg зам.-кметът по "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов.

Не мога да кажа, че това е кулминацията на събитийната програма на Пловдив, но при всички случаи това ще е един от най-сериозните акценти в нея - двата най-големи фестивала на територията на държавата, с ясната заявка "PhillGood" да стане един от най-големите международни фестивали в Югоизточна Европа. Очакват ни две изключително силни седмици на истинска фиеста в Пловдив, каза Панов.

От даннте, които са известни досега, на фестивала "PhillGood" в Пловдив ще има гости от 11 различни държави от цял свят. Фестивалът започва много силно на 17 до 19 юли с The Cure, Gorillaz и Moby със заявката, че това, което може би липсваше до този момент в събитийната програма на Пловдив, е един ясно изразен международен фестивал, посочи още Панов.

Това се случва в годината, в която фестивалът "Еxit" в Нови сад, Сърбия не се състоя по политически причини. Но ние се стремим да изземем тази роля, която имат в Нови Сад и именно Пловдив да стане локалната точка и място за концентрация на много чуждестранни туристи и меломани в рамките на фестивала "PhillGood" от 17 до 19 юли. Градчето там ще продължи да съществува в седмицата след "PhillGood", защото започва за един ден по-малък бутиков формат фестивал, който се казва "Before Hills", преди "Hills of Rock", разказа Панов.

Този бутиков фестивал се случва за първи път с любезното съдействие на Fest Team и на фондация "Пловдив 2019". На 23 юли, отново на Гребна база, в рамките на специалния ден на сцената ще излязат четири нови групи – шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi. Sabaton и Epica вече са били в Пловдив и това тяхно посещение е за втори път.

Очаква се една силна подготовка преди същинския "Hills of Rock", който ще се случи на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив с много групи, с идването на Marilyn Manson, група като Godsmack, и много други, които ще свират в рамките на трите фестивални вечери, което само по себе си е едно изключително събитие, посочи още зам.-кметът.

Според него, всички пловдивчани и гости на града ще имат едно страхотно преживяване в рамките на тези изключителни две седмици, които предстоят в града.