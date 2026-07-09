За следващите близо две седмици в Пловдив ще бъде истинска фиеста. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg зам.-кметът по "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов.
От даннте, които са известни досега, на фестивала "PhillGood" в Пловдив ще има гости от 11 различни държави от цял свят. Фестивалът започва много силно на 17 до 19 юли с The Cure, Gorillaz и Moby със заявката, че това, което може би липсваше до този момент в събитийната програма на Пловдив, е един ясно изразен международен фестивал, посочи още Панов.
Този бутиков фестивал се случва за първи път с любезното съдействие на Fest Team и на фондация "Пловдив 2019". На 23 юли, отново на Гребна база, в рамките на специалния ден на сцената ще излязат четири нови групи – шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi. Sabaton и Epica вече са били в Пловдив и това тяхно посещение е за втори път.
Според него, всички пловдивчани и гости на града ще имат едно страхотно преживяване в рамките на тези изключителни две седмици, които предстоят в града.