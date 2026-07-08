Трябва да се търси отговорност на проектанта, който е проектирал това безумно поставяне на мантинелите по пловдивското околовръстно шосе. Защото, вместо да пазят и обезопасяват, те създават изключително голяма опасност за пътуващите по него. Това каза специално за Plovdiv24.bg Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

По всички национални стандарти мантинели трябва да се поставят, когато има един метър банкет от края на асфалта, за да може да се използва това пространство за спиране при аварии, за принудително спиране и за някакви маневри. Хората от Първенец, от Марково, от Белащица, от цялата Родопска яка основателно протестират. Защото всъщност се получава един улей на смъртта и при навлизане на някой в насрещното, просто няма как да се избегне, обясни Тодоров.

Той припомни, че осем души вече са загинали след поставянето на мантинелите по Околовръстното на Пловдив. Тук е и тежката катастрофа с цялото загинало семейство, което беше смачкано от тир.

Но управляващите в момента като че ли дадоха на заден с решението за премахване на мантинелите, което наистина ще доведе до нови протести на хората, и то основателни, смята Владимир Тодоров. По мнението му тези мантинели трябва задължително да се преместят или да се премахнат.

Вторият генерален въпрос, който отлежава вече 15 години и който се замита под килима е, че трябва отново да се проектира изцяло Околовръстното, да се разшири и то да стане четирилентово по подобие на пътя Пловдив - Асеновград. Всички правителства досега този проблем са го неглижирали, но той е изключително важен, посочи още Тодоров.

Според него Пловдив се оформя като една изключително сериозна икономическа зона. А това е път, който свързва града със Смолян, Пампорово, Асеновград, въобще път към Южна България, към границата с Гърция. Абсолютно недопустимо е този път да остане по този начин. За съжаление, темповете на строителство в България са бавни.

Знаем колко трудно сега стартира удължаването от Асеновградско шосе до Скобелева майка. Но, ако това стане национален приоритет, тези 14-15 километра от Околовръстното, според мен, могат да се изградят в рамките на 2-3 години. За съжаление последните години имахме временни правителства, с кратък хоризонт. Сега, може би имаме някакъв хоризонт на политическа стабилност и това трябва да се свърши. И аз много се надявам пловдивските народни представители и областната администрация да работят за това, добави Тодоров.

Председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи смята за недопустимо вторият по големина град да няма нормален околовръстен път. Защото този в момента не е нормален. Това по-скоро е някакъв междуселски път, който не върши никаква работа и освен това е опасен с тези мантинели, посочи още Владимир Тодоров.