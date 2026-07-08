Трябва да се търси отговорност на проектанта, който е проектирал това безумно поставяне на мантинелите по пловдивското околовръстно шосе. Защото, вместо да пазят и обезопасяват, те създават изключително голяма опасност за пътуващите по него. Това каза специално за Plovdiv24.bg Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.
Той припомни, че осем души вече са загинали след поставянето на мантинелите по Околовръстното на Пловдив. Тук е и тежката катастрофа с цялото загинало семейство, което беше смачкано от тир.
Но управляващите в момента като че ли дадоха на заден с решението за премахване на мантинелите, което наистина ще доведе до нови протести на хората, и то основателни, смята Владимир Тодоров. По мнението му тези мантинели трябва задължително да се преместят или да се премахнат.
Според него Пловдив се оформя като една изключително сериозна икономическа зона. А това е път, който свързва града със Смолян, Пампорово, Асеновград, въобще път към Южна България, към границата с Гърция. Абсолютно недопустимо е този път да остане по този начин. За съжаление, темповете на строителство в България са бавни.
Председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи смята за недопустимо вторият по големина град да няма нормален околовръстен път. Защото този в момента не е нормален. Това по-скоро е някакъв междуселски път, който не върши никаква работа и освен това е опасен с тези мантинели, посочи още Владимир Тодоров.