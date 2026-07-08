Дирекция "Медицински дейности" на Регионалната здравна инспекция в Пловдив е започнала проверка на трагичния случай с починалото двумесечно бебе в Карлово. Инспекцията трябва да установи дали са спазени утвърдените медицински стандарти, научи Plovdiv24.bg.

За смъртта на пеленачето е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да установи причините и обстоятелствата за трагедията и по случая ще се назначи аутопсия. Болницата не е съпричастна към трагедията, детето не е хоспитализирано при нас - коментира за медията ни управителят на МБАЛ "Д-р Киро Попов" д-р Даниел Пранджев.

Както съобщихме по-рано, бебето е било занесено от родителите си за преглед в Спешното отделение със затруднено дишане. Направен е преглед, но дежурният екип решил, че не е необходима хоспитализация заради проявените симптоми за хрема. Родителите си тръгнали, но в къщи състоянието на детето рязко се влошило и отново се върнали в Спешния кабинет. Там лекарите констатирали смъртта му.