Двумесечно бебе е починало в Карлово при трагични обстоятелства, а случаят вече се разследва от полицията. За случилото се алармира лелята на детето.

По думите ѝ родителите са потърсили помощ в Спешното отделение в Карлово, след като бебето не се е чувствало добре. Тя твърди, че дежурният екип е отказал да приеме детето с мотив, че е със симптоми на хрема.

Според разказа на близките, след като се прибрали у дома, състоянието на бебето рязко се влошило и то започнало да пожълтява. Родителите незабавно го върнали в Спешното отделение, където по-късно им било съобщено, че детето е починало.

На място са пристигнали полицейски екипи и е започнало разследване, което трябва да изясни всички факти и обстоятелства около трагедията.

От Детското отделение на карловската болница заявиха, че бебето не е било хоспитализирано при тях, съобщава "Карлово Прес".

Очаква се официално становище от Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив, както и резултатите от проверката, които да установят какво точно се е случило и дали са допуснати нарушения.