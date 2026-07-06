Силен студен атмосферен фронт ще премине през страната на 8 юли, носейки чувствително захлаждане и повишен риск от мощни гръмотевични бури. Метеорологичните модели прогнозират опасни пориви на вятъра, които ще достигнат скорост от 80–100 км/ч в най-засегнатите райони.

За предстоящото рязко влошаване на времето и траекторията на атмосферното смущение информира meteobalkans.com. Данните от метеорологичните прогнози очертават зоните с най-висок интензитет на явленията.

Райони с най-голям риск от опасни ветрове

Очакваните силни пориви на вятъра от 80–100 км/ч ще бъдат най-осезаеми и проявени в централната част на Дунавската равнина, както и в Тракийската низина. В отделни части от тези региони ще се развият мощни бури, способни да генерират ветрове със същата разрушителна скорост.

Опасност от градушки и график на захлаждането

Преминаването на фронта сериозно повишава и риска от падане на градушки. Условията за тяхното образуване ще бъдат най-благоприятни в предфронталната, както и в самата активна фронтална зона. Прогнозите сочат, че процесите ще започнат около 15:00 часа на 8 юли, като студената въздушна маса ще преминава постепенно през цялата територия на страната до края на деня.